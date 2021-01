GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il reality: c’è una data

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi stanchi di stare nella casa di Cinecittà

Lunedì notte, immediatamente dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno parlato nuovamente della possibilità di lasciare il reality show di Canale 5. La scorsa settimana i due gieffini erano stati pizzicati mentre discutevano sulla possibilità di abbandonare con un mese d’anticipo il programma condotto da Alfonso Signorini.

Diverse volte il rampollo e la conduttrice si sono dichiarati stufi di rimanere rinchiusi nella casa di Cinecittà. Dopo quattro mesi la tensione si taglia con un coltello, in più l’influencer giorni prima aveva avuto dei momenti di malinconia e dalla mancanza degli affetti. Mentre Stefania ha dovuto fare i conti con le dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato, salvo poi pentirsi perché è stato duramente attaccato dagli haters. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto recentemente.

I due gieffini vogliono abbandonare il gioco

La scorsa settimana, in occasione della diretta del lunedì, Stefania Orlando era stata pizzicata mentre faceva una confessione a Rosalinda Cannavò. In quell’occasione la conduttrice le ha fatto intendere di voler abbandonare il Grande Fratello Vip 5. Dello stesso parere anche l’amico Tommaso Zorzi.

Ma la situazione è degenerata il lunedì successivo, quando Alfonso Signorini ha comunicato ai gieffini che la finalissima del reality show non sarà più fissata per il 26 di febbraio ma per il 1 marzo 2021. La notizia ha sconvolto tutti i concorrenti in gara, soprattutto il rampollo meneghino e la moglie di Simone Gianlorenzi.

Tommaso Zorzi dice a Stefania Orlando di andare via l’8 febbraio

Per tale ragione, dopo il live su Canale 5 Tommaso Zorzi ha chiesto a Stefania Orlando un nuovo confronto. La conduttrice ha risposto di non volerlo condizionare in alcun modo ma il rampollo meneghino ha affermato non solo di non essere condizionabile ma di essere sicuro della sua scelta di abbandonare il Grande Fratello Vip 5.

Poi il 25enne ha chiesto all’amica: “Quindi l’8 andiamo?”. La gieffina, senza pensarci due volte ha risposto con un sì secco. Quindi, le parole di incoraggiamento di Francesco Oppini al milanese non sarebbero servite a nulla. Da qui alla data stabilita i due inquilini della casa più spiata d’Italia cambieranno idea? Staremo a vedere.