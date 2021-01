DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 28 gennaio: Yigit vuole conquistare Sanem

DayDreamer: appuntamento pomeridiano di giovedì 28 gennaio 2021

Oltre alla programmazione giornaliera, DayDreamer – Le Ali del Sogno va in onda anche il martedì in prima serata sempre su Canale 5. Un appuntamento che ha visto trasmettere ben tre episodi in prima tv assoluta. Ricordiamo che inizialmente la soap opera turca andava in onda il giovedì in prime time ma a causa degli ascolti bassi, dovuti alla presenza di Che Dio Ci Aiuti 6 su Rai Uno, si è pensato di cambiare giorno.

Nel frattempo, oltre alla serie tv si parla molto di Can Yaman, il protagonista maschile. Quest’ultimo infatti, recentemente è apparso sul piccolo schermo con il primo spot di una nota azienda di pasta al fianco dell’attrice nostrana Claudia Gerini. Ma non è finita qui, al momento sembra che il 31enne sia tornato di nuovo a Roma e i paparazzi del magazine Chi lo hanno pizzicato per la seconda volta von Diletta Leotta, sua possibile nuova fiamma. Ma andiamo a vedere nello specifico le anticipazioni della puntata di giovedì 28 gennaio 2021.

Can e Sanem continuano a collaborare

Gli spoiler dell’appuntamento pomeridiano di DayDreamer – Le Ali del Sogno del 28 gennaio, rivelano che Can e Sanem continueranno a lavorare a stretto contatto.

Ovviamente l’affascinante fotografo per l’azienda fi famiglia che gli ha affidato il padre Aziz, mentre la giovane aspirante scrittrice per quella di Yigit, fratello di Polen. Nel frattempo, il Divit si mostra geloso di del nuovo datore di lavoro della Aydin che sembra avere intenzione di conquistare la sorella più piccola di Leyla. Ci riuscirà? Per scoprirlo basta guardare le altre puntate dello sceneggiato turco con Yaman e Demet Ozdemir.

La nuova programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ricapitolando la nuova programmazione della soap opera turca avrà i seguenti orari: DayDreamer – Le Ali del Sogno pomeridiano, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:35 circa alle 17:10 circa su Canale 5 per poi dare la linea a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Mentre DayDreamer – Le Ali del Sogno in prime time: martedì sera dalle ore 21:40 circa alle 24 circa sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. Ricordiamo infine, che il palinsesto della serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir è sempre soggetta a variazioni.