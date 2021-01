Matteo Salvini avrebbe un debole per Selvaggia Roma del GF Vip, quei likes sibillini: e Francesca Verdini? (FOTO)

Matteo Salvini e i likes a Selvaggia Roma

Ebbene sì, Selvaggia Roma sembra piacere molto a Matteo Salvini, ex vicepremier e leader della Lega Nord. I più attenti infatti, hanno notato una serie di like del politico su alcune foto dell’ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip 5.

Che cosa lega la soubrette e il politico? Al momento non si sa nulla a riguardo, ma di certo ci sarà una stima reciproca, dal momento che tutti e due si scambiano dei cuoricini rossi sui loro rispettivi profili Instagram.

E in tutto questo cosa ne pensa la fidanzata di lui Francesca Verdini? Il fatto più curioso è che il leader del Carroccio sul suo account IG segue solamente 149 profili, tra cui appunto la nemica di Elisabetta Gregoraci. Di conseguenza è molto facile rintracciare i likes sotto agli scatti dell’ex gieffina in costume da bagno o in altre pose sexy.

A Selvaggia Roma piace il leader del Carroccio?

Per caso Matteo Salvini possa essere l’uomo ideale di Selvaggia Roma? La soubrette romana, una volta eliminata dal Grande Fratello Vip 5, nel corso di un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia per Casa Chi, aveva rivelato che fra i concorrenti conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia l’unico che le poteva piacere era Andrea Zelletta.

Quindi, il figlio di Walter ha un aspetto fisico totalmente differente al leader della Lega Nord. “Se dici che sai già la risposta allora fai tu questo nome. Dì pure chi avevo puntato secondo le tue fonti. Dici che è fidanzato? Ma allora stai già dicendo tu il nome. C’è un solo fidanzato nel programma. No, non è Oppini, non c’era più dentro. Ok, dai è Andrea Zelletta, mi ci trovavo molto bene, ma io rispetto i rapporti. Diciamo che se non fosse stato fidanzato un pensierino ce l’avrei fatto, questo sì. Però siete proprio dei bast**di”, aveva confessato l’ex gieffina nel programma via web.

Matteo Salvini fidanzato con Francesca Verdini

Ovviamente, quella di Matteo Salvini sembrerebbe essere solo una cotta virtuale e niente di più, dato che è felicemente fidanzato con Francesca Verdini. Quest’ultima è figlia del politico Denis Verdini, con sta insieme già da un paio d’anni, ovvero dopo la fine della storia d’amore con Elisa Isoardi. Ecco gli scatti di Selvaggia Roma in cui il politico mette dei cuoricini rossi: