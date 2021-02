Tommaso Zorzi, incidente al GF Vip: “Non pensavamo ti fossi fatto male…” (VIDEO)

Al GF Vip 5 vanno in scena le tappetiadi

Di recente, nella casa del Grande Fratello Vip 5 che spegnerà le luci il primo marzo 2021, sono andate in scena le cosiddette ‘Tappetiadi’. Si tratta di sfide divertenti, che il rampollo meneghino Tommaso Zorzi ha immediatamente denominato come uno dei momenti più umilianti della sua lunga avventura nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Per quale motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto e dove si è fatto male il 25enne.

L’influencer milanese sconfitto e ferito nelle tappetiadi

Come anticipato prima, al Grande Fratello Vip 5 sono arrivate le ‘Tappetiadi’, ossia alcune sfide a tema Aladino e genio della Lampada. Tra le tante, il rampollo milanese è stato avvolto in un tappeto e trascinato in giro per l’appartamento più spiato d’Italia. Era talmente incatenato che Tommaso Zorzi non aveva nessuna possibilità di potersi muovere.

Uno spettacolo che ha fatto sorridere molto gli inquilini e il pubblico da casa, ma nello stesso tempo il 25enne ha anche preso diverse botte in testa. Ma questo aspetto per l’influencer è finito in secondo piano.

Il gieffino infatti, si è lamentato del fatto che tra le cose umilianti c’è il fatto di essere stato sconfitto dagli avversari, capitanati dall’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta. Quindi, il suo dolore a quanto pare è più morale che fisico. (Continua dopo il video)

Tommaso Zorzi sbotta: “E’ stata una delle cose più umilianti”

Dopo aver giocato con gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 aver perso contro la squadra di Andrea Zelletta, il 25enne Tommaso Zorzi durante la cena ha detto: “Essere arrotolati in un tappeto e sbattuti contro un muro è una delle cose più umilianti che mi siano successe poi come se non bastasse perdendo 4-0, è una di quelle serate che Fantozzi in confronto era Schwarzenegger”.

Nonostante questo stato d’animo del rampollo meneghino, il pubblico sempre più numeroso che guarda da casa si è divertito moltissimo e lo ha sostenuto sui vari social network. Ricordiamo infatti, che l’influencer è uno dei papabili vincitori di questa quina edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.