GF Vip, Alda D’Eusanio su Maria Teresa Ruta: ”Un cesto di lumache ha meno corna di lei” (VIDEO)

Alda D’Eusanio offende Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 Alda D’Eusanio ha fatto parlare molto di sé. Qualche ora fa, infatti, la giornalista 70enne avrebbe detto la sua sul matrimonio naufragato tra Maria Teresa Ruta e il professionista Rai Amedeo Goria, padre di Guenda.

La neo concorrente avrebbe preso le parti della dell’ex conduttrice de La Domenica Sportiva, ma nello stesso tempo ha utilizzato dei termini abbastanza forti nei confronti degli ex coniugi.

Alla presenza di altri inquilini della casa più spiata d’Italia, la donna avrebbe detto: “Maria Teresa è una persona da scoprire perché è una che conoscevamo per un matrimonio con uno che…Cioè, un cesto di lumache ha meno corna di lei. Maria Teresa ha vissuto un grande amore, perché lei ha amato molto questo marito. E noi tutti dicevamo:”Una donna così bella!”. Suo marito (ex marito, ndr.) è brutto forte. Glielo dico sempre. Lei bella, bionda, carina, si mette con uno sgorbio come te e ti sopporta pure, ma non esiste. Lei ha sopportato tutto”. (Continua dopo il video)

Alda D’Eusanio e la frase razzista al GF Vip 5

Con molta probabilità Alda D’Eusanio verrà squalificata dal Grande Fratello Vip 5. Infatti, sole un giorno dopo il suo ingresso nella casa di Cinecittà, infatti, la 70enne aveva pronunciato un termine razzista, che è costata la squalifica ad un altro ex gieffino, Fausto Leali.

Mentre stava cenando con gli altri inquilini, la donna facendo allusioni al pesce, avrebbe detto: “Vedi qualche n***o da queste parti?”. Immediatamente chi era al suo fianco ha provato a farle capire di aver detto una cosa sbagliata, mentre il rampollo meneghino Tommaso Zorzi ha provato a cambiare discorso. Ma ormai il danno era stato fatto.

La reazione di Enock Barwuah alla frase di Alda D’Eusanio

L’utilizzo di tale affermazione inoltre ha fatto arrabbiare moltissimo un ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando di Enock Barwuah, il quale, sul suo profilo Instagram ha avuto un duro sfogo contro la 70enne. Per il fratello di Mario Balotelli deve essere squalificata come Fausto Leali ma la cosa giusta è che non dovrebbe più avere la possibilità di apparire in televisione.