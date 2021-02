Uomini e Donne anticipazioni: ecco chi sono i due nuovi tronisti (VIDEO)

Martedì 2 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni ci svelano che sono stati presentati i due nuovi tronisti. In seguito alla scelta di Davide e all’abbandono di Gianluca, infatti, si sono liberati due posti vacanti nel talk show pomeridiano.

Il primo si chiama Giacomo, mentre il secondo è Massimiliano. Entrambi hanno stili di vita completamente differenti, ma li accomuna la volontà di incontrare una donna speciale che travolga la loro vita.

Il primo nuovo tronista di Uomini e Donne è Giacomo

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che sono stati presentati i due nuovi tronisti di questa seconda fase del programma. Giacomo ha 25 anni e di professione fa il video-maker. Più che un lavoro, questa è per lui la sua più grande passione. Grazie alla sua attività, il giovane ha ammesso di avere la possibilità di viaggiare molto e di conoscere tante persone. Nella vita è un ragazzo abbastanza timido, ma allo stesso tempo simpatico ed estroverso.

Tra le sue priorità vi sono sicuramente i suoi amici. Giacomo ha raccontato di essere cresciuto insieme e grazie a loro, ragion per cui non smetterà mai di ringraziarli. Altro elemento essenziale è la fedeltà, che deve sempre essere presente in qualunque rapporto. In amore, invece, il nuovo tronista si è detto fortunato e sfortunato, difficilmente ha perso la testa per qualcuna, ma quando gli è capitato è stata un’esperienza alquanto difficile. Nel programma di Canale 5 si augura di trovare una persona semplice e sincera. (Clicca qui per il video)

Anticipazioni 2 febbraio: ecco chi è Massimiliano

Il secondo tronista, presentato nella registrazione del 2 febbraio di Uomini e Donne, si chiama Massimiliano, ha 20 anni e viene da Nettuno. La sua presentazione è stata completamente opposta rispetto alla precedente. Il giovane, infatti, ha un trascorso di vita davvero particolare. Suo padre lo ha abbandonato nel 2013 e da quel momento in poi si è dovuto rimboccare le maniche per andare avanti. Nella sua vita ha svolto tanti lavori, dal muratore, al barista al cameriere.

Massimiliano ha ammesso di aver avuto un passato molto difficile, fatto di dolori e povertà. Malgrado questo, però, è grato alla vita perché le esperienze lo hanno trasformato nel ragazzo di adesso. A Uomini e Donne si aspetta di trovare una ragazza in grado di farlo innamorare e, soprattutto, di fargli vivere le gioie che per tanto tempo gli sono state negate. (Clicca qui per il video)