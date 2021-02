GF Vip, il brutto gesto di Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta. Il web fuioso: “Siete un branco…”

Maria Teresa Ruta esclusa da Tommaso Zorzi

Martedì pomeriggio, nella casa del Grande Fratello Vip 5 tutti gli inquilini si sono cimentati in una prova di serenate. Uno alla volta i concorrenti del reality show di Canale 5 hanno dedicato a uno dei compagni d’avventura un brano a piacere. Ma a far infuriare tutto il popolo del web su Twitter è stata l’esclusione dal gioco di Maria Teresa Ruta.

Non è la prima volta che quest’ultima viene esclusa da tali iniziative scatenando la rabbia di tutti i telespettatori. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto recentemente nell’appartamento più spiato d’Italia.

L’influencer milanese e la Orlando sparlano la Ruta

Gli utenti web, attraverso Twitter hanno accusato pesantemente Tommaso Zorzi di non aver scelto Maria Teresa Ruta, con la quale ha stretto una bella amicizia in questi cinque mesi, e di averle preferito Andrea. Anche Stefania Orlando avrebbe fatto la sua dedica alla modella brasiliana Dayane Mello lasciando senza parole i fan del rampollo meneghino, della giornalista e della moglie di Simone Gianlorenzi. Alla fine, la madre di Guenda Goria ha preferito di non partecipare al gioco.

Ma non è finita qui. Infatti, il 25enne milanese avrebbe sparlato dell’ex conduttrice de La Domenica Sportiva con gli altri coinquilini della casa di Cinecittà. “Maria Teresa è strana in questo periodo”, ha detto l’influencer rivolgendosi alla Orlando. E quest’ultima ha replicato così: “Ma se poi le chiedi se ci è rimasta male, dice che era solo una battuta”. La replica di Zorzi è stata: “Dire di aver fatto una battuta è la sua coperta di Linus”.

La rabbia del popolo del web contro Tommaso e Stefania

Dopo questo botta e risposta tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5, gli utenti si sono scaraventati su Twitter per criticare aspramente i due gieffini. “Maria Teresa è strana? Certo, continuate a escluderla da tutti i giochi”. Ma anche: “Tommaso era suo amico, adesso non fa altro che sparlare di lei con tutta la Casa”.

Altri internauti ci sono andati giù pesante contro il rampollo meneghino e la bionda conduttrice: “Tutti contro una, siete un branco”; “Voi continuate a escluderla, storicamente chi viene isolato nei reality alla fine vince”. Questi commenti verranno mostrati alla diretta interessata da Alfonso Signorini nella prossima puntata del reality show di Canale 5?