Memo Remigi: “Ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso”. La conduttrice non ci sta e sbotta a Pomeriggio 5 (VIDEO)

Barbara D’Urso e la storia con Memo Remigi

Chi segue Barbara D’Urso in televisione e sui social network sa perfettamente che è una donna abbastanza riservata e discreta per quanto riguarda la sua vita privata. Infatti difficilmente la conduttrice fa trapelare qualcosa. Da qualche ora però, sul web è iniziato a circolare un gossip messo in giro dal cantante Memo Remigi.

Quest’ultimo, nel corso di una lunga intervista al magazine DiPiùTv, ha rilasciato delle dichiarazioni che vedrebbero la professionista partenopea protagonista di una relazione settimanale clandestina risalente ad un po’ di tempo fa, precisamente versonla fine degli Anni Settanta proprio con l’artista. “Presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta”, ha dichiarato l’uomo.

La conduttrice sbotta a Pomeriggio Cinque

A quanto pare all’epoca Memo Remigi era sposato, ma Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda giovedì, abbastanza infastidita su quanto ha dichiarato il cantante, ha chiarito con il suo pubblico di non essere mai stata con un uomo sposato.

“Voglio fare oggi per la prima volta una piccola precisazione perchè c’è una cosa che mi sta dando un po’ fastidio in questi giorni. C’è un signore anziano che, tra l’altro, ha appena subito un lutto quindi gli sto veramente vicino e lo abbraccio virtualmente. Lui, però, invece di chiudersi nel suo dolore rilascia delle interviste in cui parla moltissimo di me; di una storia di amore vera, reale, avvenuta quando io avevo 19 anni. Ovviamente, questa storia è stata ripresa da chiunque, anche dal Corriere della Sera. La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito sua moglie con me”, ha asserito la conduttrice napoletana. (Continua dopo il video)

Barbara D’Urso favina precisazione

Sempre a Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha voluto precisare questo perchè lei nella sua vita, educando così i suoi due figli, non hs mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di quattro anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa.

“La moglie di questo signore, a quel tempo, era separata da anni ed aveva un altro fidanzato. Quindi, sentire che ‘ho tradito mia moglie per Barbara d’Urso’ è una cosa che mi ferisce, perchè sono cresciuta ed ho educato i miei figli col rispetto per le mogli dei mariti di chiunque. Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna per colpa mia!”, ha concluso Lady Cologno abbastanza infastidita.