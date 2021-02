Giulia Salemi si sbilancia con Pierpaolo: “Sei il mio amore, il mio fidanzato” (VIDEO)

Pierpaolo Pretelli non è sicuro di piacere fisicamente a Giulia

Negli ultimi giorni Pierpaolo Pretelli ha un pensiero fisso. Il 30enne lucano è convinto che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Giulia Salemi non lo avrebbe notato. L’ex Velino di Striscia la Notizia si è convinto di non piacere esteticamente all’influencer italo-persiana e per togliersi questo dubbio ha avuto un confronto con lei chiedendole delle conferme.

La ragazza lo ha tranquillizzato parlando del suo aspetto fisico, ma ha detto a chiare lettere che ormai lo considera il suo fidanzato. Termini abbastanza importanti, che hanno fatto piacere al fratello maggiore di Giulio. C’è da vedere se una volta usciti dal reality show di Canale 5 questa magia che si è formata tra i due continuerà ad esserci.

La Salemi gli dice che è il suo amore e il suo fidanzato

Vedendolo in difficoltà, Giulia Salemi ha chiesto a Pierpaolo il motivo del suo malessere. Una volta saputa la ragione, l’influencer italo-persiana lo ha rassicurato dicendogli che le piace in tutto.

“Cosa vuoi che ti dica? Che stai bene in mutande? Smettila di fare il bambino, vergognati dai. Chi sei? Il mio fidanzato Pierpaolo, il mio amore. Adesso mi sbilancio. Un mese fa ho detto che eri bello, poi che con te ero felice, che mi stavo innamorando e adesso questo. Se mi sto sbilanciando è perché provo qualcosa. Era palese che tra noi fosse nato qualcosa, ma volevamo negarlo all’inizio. Mi devi credere quando ti dico che mi piace e che sono resa. Dio cosa mi aspetta fuori, povera me”, ha asserito la figlia di Fariba Tehrani la quale le ha fatto un sorpresa lunedì scorso.

Giulia Salemi rassicura Pierpaolo Pretelli

Ma il discorso di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli non è terminato qui. L’influencer italo-persiana gli ha detto che lui fino ad un mese e mezzo fa diceva cose pesanti. Tipo le diceva che la parte più bella del suo percorso era già passata, che il meglio era già successo. “Cosa dovrei dire io? Se non ti fidi di me cambia aria. Non devi essere geloso se faccio un complimento ad un altro. Perché ho detto ad Andrea che ha una bella faccia?! Ma dai smettila”, ha ribadito la gieffina milanese.

Dopo questa ramanzina il popolo del web ne ha parlato sui social affermando che quando chiede delle conferme l’ex Velino di Striscia la Notizia è di una pesantezza unica. Ecco il video in questione: