GF Vip, Dayane Mello svela la farsa: “Sono stata al funerale”. La regia stacca troppo tardi

Dayane Mello in lutto per la morte del fratello Lucas

Senza ombra di dubbio il Grande Fratello Vip 5 non sarà più lo stesso. La notizia della morte di Lucas, il fratello 27enne di Dayane Mello non ha sconvolto solo lei ma anche tutti gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Una scomparsa che è avvenuta nel lontano Brasile e causata da un tremendo incidente stradale.

Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini da ora in poi dovrà evitare una becera spettacolarizzazione della morte. Un errore del genere è stato fatto dagli autori e del direttore del magazine Chi in occasione della puntata speciale della vigilia di Capodanno. In quell’occasione erano stati ricordati i decessi di personaggi famosi avvenuti nel 2020. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

Dayane Mello assiste alla veglia funebre attraverso una videochiamata

Una settimana tremenda per tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Nel nuovo appuntamento del reality show, tutti i concorrenti erano vestiti tutti di nero in segno di lutto per la morte del fratello di Dayane Mello, dopo aver pensato anche di abbandonare in massa la trasmissione di Canale 5.

Ma la modella brasiliana è stata la prima a decidere di rimanere, non potendo comunque tornare nella sua terra natia a causa della pandemia e della quarantena che doveva fare in caso di partenza per il Sud America. La ragazza è rimasta perché nella casa di Cinecittà ha ormai una seconda famiglia che la consola e la sostiene in tutto. Di recente si sono celebrate le esequie del 2enne, con il GF Vip che ha concesso all’ex di Stefano Sala di assistere alla veglia funebre.

La regia del GF Vip 5 stacca l’inquadratura: il motivo

A renderlo noto è stata proprio Dayane Mello, che ha partecipato assieme all’amica del cuore Rosalinda Cannavò. Una volta finito il funerale, la modella brasiliana ha detto agli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 cos’è accaduto.

Ma a quel punto la regia ha deciso di staccare immediatamente l’inquadratura per non dare la possibilità al pubblico di venire a conoscenza di quanto successo in Brasile. La cosa certa è che la gieffina ha apprezzato molto la concessione degli autori del reality show di Canale 5.