Il Paradiso delle signore spoiler 12 febbraio: Gabriella fa una scelta, Vittorio e Beatrice cedono alla passione

La puntata di venerdì 12 febbraio del Paradiso delle signore sarà estremamente significativa. Il matrimonio tra Cosimo e Gabriella è, ormai, alle porte e la fanciulla arriverà a prendere una decisione molto importante.

Beatrice e Vittorio, invece, rimarranno spiazzati da una telefonata proveniente dal collegio dove si trova Serena. I due, dunque, si precipiteranno da lei, ma durante il tragitto accadrà qualcosa di inaspettato.

Spoiler 12 febbraio: Gabriella fa una scelta sul suo matrimonio

Gli spoiler del Paradiso delle signore del 12 febbraio rivelano che Gabriella e Cosimo staranno per convolare a nozze. Il grande giorno è sempre più vicino in quanto si tratta di una questione ore. Ad ogni modo, poco prima del lieto evento, la stilista arriverà a prendere finalmente una decisione che riguarda il suo futuro. La fanciulla avrà, finalmente, capito a chi appartiene il suo cuore. Si tratterà di Cosimo o di Salvatore?

Al grande magazzino, intanto, si respirerà molto il clima di San Valentino. Tutti i protagonisti verranno pervasi da un forte bisogno di affetto e Stefania arriverà a trarre delle conclusioni. La fanciulla rifletterà sul comportamento poco empatico che ha assunto la sera precedente. Per tale ragione si pentirà profondamente di aver “sfruttato” Pietro per far ingelosire Federico. Nel frattempo, bisognerà anche designare il sostituto di Luciano.

Vittorio e Beatrice cedono alla passione al Paradiso delle signore

Il ragioniere ha lasciato Milano insieme a Clelia, per questa ragione si sono liberati due posti nello shopping center. Nel corso della puntata del 12 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio si interrogherà su chi possa essere la persona più adatta per ricoprire il ruolo di Cattaneo. Proprio mentre sarà impegnato in questi ragionamenti insieme con Beatrice, i due verranno spiazzati da una telefonata. La voce dall’altra parte della cornetta proverrà da un’insegnante nel collegio in cui si trova Serena. La piccola ha avuto un lieve incidente.

Vittorio e Beatrice, dunque, non esiteranno minimamente e, preoccupati più che mai, si metteranno di corsa in auto per raggiungere la bambina. Durante il loro tragitto, però, si verificherà un problema alla vettura su cui sono a bordo. La macchina, infatti, andrà in panne ed i due si troveranno bloccati sotto un cielo pieno di stelle. Ebbene, proprio in tale occasione, la coppia non riuscirà più a resistere alla passione e si lascerà travolgere facendo accadere l’inevitabile.