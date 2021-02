GF Vip, Maria Teresa Ruta presa in giro dai coinquilini, poi lasciata a dormire da sola

Tutti gli ex di Maria Teresa Ruta

Lunedì scorso su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 dove sono venuti a galla alcuni retroscena piccanti riguardanti Maria Teresa Ruta e i vari flirt avuti nella sua vita. Tra i tanti anche quello con l’attore francese Alain Delon, senza tralasciare quello col Principe Alberto di Monaco.

Ma di recente è saltato fuori anche il nome di Francesco Baccini. E proprio sul cantautore, la giornalista è stata presa un po’ in giro dagli altri concorrenti del reality show di Canale 5. Ma per quale ragione è accaduto tutto questo? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Francesco Baccini smentisce il flirt con la gieffina

Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso avrà visto Francesco Baccini partecipare come ospite. Il cantante ha avuto un faccia a faccia con la sua presunta fiamma Maria Teresa Ruta, alla quale ha detto: “Ti trovo in forma… sono passati vent’anni ormai”. Subito dopo l’artista ha confermato che tra loro, ai tempi di Sanremo 2002, c’era stato un avvicinamento. “La mia canzone non era stata presa a Sanremo, lei mi ha consolato, amichevolmente, e poi ricordo che entrò un uomo con cui si mise a discutere…”, ha fatto sapere l’uomo.

Stando alla gieffina, il soggetto in questione era una persona che lei vedeva da cinque anni e che ha fatto in modo che l’interprete fuggisse via: “Mi sono dato alla fuga Alfonso, non lo sapevo”. In poche parole, l’ospite del GF Vip 5 ha negato categoricamente di aver avuto un flirt con la conduttrice, che sarebbe finita ancora prima di iniziare.

Maria Teresa Ruta lasciata da sola a dormire e presa in giro dai gieffini

La brutta figura collezionata dalla gieffina è stata appesantita dalla presa in giro di tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 per quanto accaduto con Francesco Baccini. Andrea Zenga, ad esempio, ha affermato, sperando nell’eliminazione della madre di Guenda Goria: “Magari la cappellata di Maria Teresa le torna in c..o”.

Ma non è finita qui. Gran parte dei concorrenti, passando al fianco della gieffina, hanno iniziato a ridacchiare come se la prendessero in giro e canticchiando la canzone di Baccini. La medesima cosa è accaduta durante la notte, quando la donna è stata lasciata a dormire completamente da sola.