Agata Reale, l’ex ballerina di Amici confessa: “Ho una leucemia acuta, l’ha saputo anche Maria De Filippi”

Agata Reale ha una leucemia acuta

La presa di posizione di Alessandra Celentano nei confronti di Elena D’Amario settimane fa aveva scatenato la rabbia di alcuni ex allievi di danza di Amici di Maria De Filippi. Dopo che Vito Conversano era sbottato contro la prof era arrivata anche la risposta di Agata Reale, che all’epoca veniva ‘massacrata’ dalla nipote del Molleggiato per il ‘collo del piede’.

La replica la ragazza l’ha fatta in una diretta Instagram durante la quale si è anche tolta la parrucca e ha confessato a tutti i follower di avere una malattia, di cui però non ha voluto dire oltre. Ma a distanza di qualche giorno la danzatrice è riuscita a trovare il coraggio e, attraverso una lunga intervista rilasciata al magazine Diva e Donna ha rivelato di essere affetta da una leucemia acuta.

Il racconto dell’ex allieva di Amici

Intervistata da Diva e Donna, l’ex allieva di Amici Agata Reale ha detto che lei si è sposta in chiesa con il marito Carmelo il 26 agosto 2019. Ma nel novembre successivo lei è svenuta a casa. La ragazza aveva una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo ha riferito al suo dentista le ha consigliato di fare l’emocromo.

“Ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale. Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento, con i brevi periodi fiori dall’ospedale. Fino a gennaio venivano a trovarmi mamma e marito”, ha fatto sapere la donna.

Maria De Filippi ha saputo della malattia di Agata Reale

Nel corso della lunga intervista per il periodico Diva e Donna, Agata Reale ha riferito anche che per colpa del Covid i suoi familiari non potevano più farle visita. Quindi purtroppo è rimasta praticamente sola. A volte faceva ginnastica nel letto, era la positiva di turno. “Adesso continuo la chemio per bocca, ho i controlli una volta al mese e l’ago aspirato ogni tre mesi. Perché i rischi si abbassino devono passare due anni di consolidamento, per me sarà un anno ad aprile”, ha detto l’ex allieva di Amici.

Infine, quest’ultima ha riferito anche: “Luca Zanforlin, uno degli autori di Amici, mi ha detto che quando lei ha saputo della mia malattia rara si è attivata per cercare il parere di più medici. Ci è rimasta molto male per questa brutta notizia”.