GF Vip, Maria Teresa Ruta stronca Lorella Cuccarini: ”Una che non vorrei mai incontrare”

Al GF Vip 5 il gioco ‘Gira la Ruta’

A distanza di qualche settimana, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si è tornati a fare il nome di Lorella Cuccarini, ex conduttrice de La vita in diretta e attuale insegnante di danza di Amici 20. Stavolta però, a parlare della professionista romana è stata donna vissuta come Maria Teresa Ruta. Per quale motivo? Mercoledì sera c’è stato il secondo appuntamento del Late Show condotto da Tommaso Zorzi, che tra l’altro ha riscosso un gradissimo successo di pubblico con il 3% di share e 200 mila spettatori.

In quell’occasione la madre di Guenda Goria è stata sottoposta al gioco ‘Gira la Ruta’. Il game prevedeva che la giornalista fosse fissata a una ruota e rispondesse ad alcuni quesiti. Ad un certo punto, però, il rampollo meneghino ha fatto una domanda bene precisa alla donna e la sua risposta ha spiazzato tutti quanti.

La frecciata della Ruta alla Cuccarini

Durante il ‘Gira la Ruta’ al Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi a Maria Teresa Ruta ha chiesto: “Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato”. In un primo momento, forse per evitare le figuracce collezionate con Alba Parietti e Francesco Baccini, la gieffina non ha fatto nomi: “Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere…”.

A quel punto il 25enne milanese ha insistito più volte promettendole ce anche lui lo avrebbe fatto immediatamente dopo. "Allora dinne una che te ne dico una anch'io: Giulia Salemi!", ha asserito l'influencer. Messa con le spalle al muro, la madre di Guenda Goria mentre gli altri ridevano ha detto Lorella Cuccarini.

Maria Teresa Ruta aveva già menzionato Lorella Cuccarini al GF Vip 5

Settimane fa la stessa Maria Teresa Ruta aveva già menzionato Lorella Cuccarini all’interno del loft del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione, la gieffina si era riferita alla discussione che la prof di Amici aveva avuto col collega Alberto Matano a La vita in diretta: “Comunque è bizzarro che la Cuccarini si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”.

La diretta interessata si era limitata replicare con tali frasi: “Io credo di non incontrare Maria Teresa da un sacco di tempo. Lei forse è passata per i corridoi de La vita in diretta e io non l’ho vista, perché sono mezza cecata ormai, o forse davvero non l’ho vista. Io davvero saluto tutti!”.