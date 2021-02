Isola dei Famosi 2021, concorrenti ufficiali: svelati tutti i nomi e l’inviata in Honduras

Tra un mese parte L’Isola dei Famosi 2021

Come tutti ben sanno il prossimo primo marzo la quinta edizione del Grande Fratello Vip giungerà a termine dopo quasi cinque mesi di programmazione ininterrotta. Ma i telespettatori di Canale 5 non avranno nemmeno il tempo di ‘disintossicarsi’ dei reality show che immediatamente dopo ne partirà un altro. Infatti, il programma condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini passerà subito il testimone all’adventure game più famoso del nostro Paese: L’Isola dei Famosi, arrivata alla 15esima stagione.

Da settimane sul web girano i nomi sui possibili naufraghi che partiranno per l’Honduras e giocarsi la vittoria finale di ben 100 mila euro. Le indiscrezioni sono state tante, ma ora sembra che gli autori abbiano scelto tutti i concorrenti. Chi sono? Nel prosieguo dell’articolo troverete la lista completa, il nome della conduttrice, dell’inviata edei possibili opinionisti in studio.

La conduttrice, inviata e possibili opinionisti

Tra un mese esatto partirà l’edizione numero quindi de L’Isola dei Famosi guidata da Ilary Blasi, dopo anni di conduzione da parte della collega Alessia Marcuzzi. In Honduras, a tenere a bada i naufraghi dovrebbe esserci nel ruolo di inviata Elenoire Casalegno, che prenderà il posto del veterano Alvin. Mentre, per quanto riguarda gli opinionisti, si parla di Iva Zanicchi, che ha già ricoperto questo ruolo al Grande Fratello di Barbara D’Urso insieme a Cristiano Malgioglio.

In più si è fatto il nome di Tommaso Zorzi, che al momento è un inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 e possibile vincitore. Visto il suo carisma e la sua capacità nel saper condurre e intrattenere il pubblico, il rampollo meneghino potrebbe essere premiato. E i naufraghi chi sono?

I possibili naufraghi della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi

Come ha recentemente riportato il portale web Giornalettismo, i concorrenti che si caleranno nei panni dei naufraghi in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021 sono i seguenti: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma.

A quanto pare ci sarà anche un Visconte top secret, Akash Kumar, Fariba Tehrani, ossia la madre di Giulia Salemi, Clemente Russo, il cromatologo Lanzo, Angela Melillo e Valentina Persia. Cast debole oppure ci regaleranno tante emozioni e soprattutto trash? Staremo a vedere.