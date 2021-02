Giulia Salemi su Tommaso Zorzi: “Rapporto finito. Lui è cattivo, maligno e marcio”

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: amicizia al capolinea

Da qualche settimana a questa parte il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si è davvero raffreddato. Ad esempio, in occasione della cena di San Valentino con Pierpaolo Pretelli, l’influencer italo-persiana si è sfogata duramente negli confronti del rampollo meneghini, che ultimamente l’ha provocata parecchio.

“Ma va, per me è finito il rapporto. lascia perdere tutto, tanto non devi intaccare le sue opinioni. Lui adesso cerca di rigirare. A me rinfaccia che gli ho detto che è perfido. Lui è perfido, cattivo e con me è stato cattivo. Mi ha trattato di mer*a. Lui mi ha dichiarato guerra e mi ha reso un mese d’inferno qui dentro. Una vita infernale per colpa sua. Lo sto mandando in finale, perché la verità è che l’ho mandato io in finale. Mi ha ripagato in questo modo”, ha tuonato la milanese.

La modella si sfoga con Pierpaolo Pretelli

Ma lo sfogo di Giulia Salemi nei confronti di Zorzi non è finito qui. Infatti, l’influencer italo-persiana inoltre, ha asserito che Tommy le sta continuando a rovinare le giornate in casa. Lei non vuole più parlargli.

“Ha vissuto cose brutte? Anche io le ho vissute. Non si può essere così cattivi. Troppo marcio, troppo maligno, troppo tutto, troppo individualista. Io non mi merito tutta la cattiveria che ho ricevuto”, ha tuonato la figlia di Fariba a Pierpaolo Pretelli. (Continua dopo il video)

Forte discussione tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono ancora una volta ai ferri corti. Il rampollo meneghino recentemente ha additato l’influencer italo-persiana di aver annuito alle cattiverie dette da Dayane Mello su Stefania Orlando, addossandole anche la colpa del suo malessere.

In poche parole, non c’è pace per i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che sono di nuovo sul piede di guerra. Stavolta la figlia di Fariba non ha accettato le accuse del 25enne e lo fan*ulizza dicendogli: “Sei Cattivo Sei Perfido”. Riusciranno a trovare un punto d’incontro o la loro amicizia è davvero finita?