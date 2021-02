Tommaso Zorzi si pente della nomination a Giulia Salemi? “Non voglio che passi il messaggio dell’accanimento” (VIDEO)

Tommaso e Giulia si riavvicinano

Lunedì notte, al termine della lunga diretta del Grande Fratello, Giulia Salemi ha avuto un crollo emotivo con tanto di pianto a causa della nomination di massa da parte degli altri concorrenti. Per questo motivo, Tommaso Zorzi si è appartato in cucina con Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò e ha consigliato alle due ragazze di sfruttare di quello che è accaduto per avvicinarsi all’influencer italo-persiana.

Lo scopo del rampollo meneghino è quello di evitare che passi il messaggio dell’accanimento e del cosiddetto branco contro uno. “L’unica roba è che non voglio che passi il messaggio dell’accanimento quindi magari in settimana se uno riesce a metterci un… Qua è un attimo che sembra il gruppo, il branco contro uno, perché è sempre successo. Magari uno può anche sfruttare questa occasione per avvicinarsi, no?”, ha detto il 25enne milanese alle due amiche. (Continua dopo il video)

Il rampollo meneghino si avvicina all’influencer italo-persiana

Nello specifico, durante la notte, quando Giulia Salemi è scoppiata in lacrime per quello che è accaduto nella puntata del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è andato ad abbracciarla. In più, il rampollo milanese le ha offerto una spalla su cui sfogarsi. Ma l’iniziativa di quest’ultimo ha fatto venire dei sospetti al pubblico da casa.

Quella di Tommy è solo una strategia di gioco oppure si è dispiaciuto veramente nel vedere in quelle condizioni la fidanzata di Pierpaolo Pretelli? L’incontro tra i due è piaciuto moltissimo anche ad Alessia Marcuzzi. (Continua dopo il video)

Tommaso Zorzi il motivo per il quale non ha nominato Giulia Salemi

Al termine del 40esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, Tommaso ha rivelato per quale motivo non ha nominato Giulia Salemi, finita lo stesso al televoto contro Stefania Orlando.

“Le nomination questa settimana erano chiare, ho nominato Zenga per disperdere il voto perché ero sicuro che il gruppo avesse nominato Giulia e che Stefania sarebbe andata al televoto perché nominata da Giulia e Pierpaolo. Dare il mio voto a Giulia sarebbe stato accanimento, ormai con questa puntata ci siamo chiariti e non mi va di stare lì a nominarla”, ha detto il 25enne meneghino.