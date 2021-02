Belen Rodriguez il dramma a Verissimo: “Io e Antonino abbiamo perso un bambino”

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese hanno perso un bambino

Sabato pomeriggio su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo, e tra i vari ospiti di Silvia Toffanin ci sarà Belen Rodriguez. La modella argentina parlerà per la prima volta assoluta della sua seconda gravidanza. La voce del sua dolce attesa circolava da tanto tempo sul web, ma la conduttrice di Tu sì que vales ha aspettato diverse settimane per confermare o smentire la dolce novella.

Stando agli spoiler che sono stati diffusi in rete, ovvero dal sito ufficiale Mediaset, l’ex moglie di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese aspettavano già un bambino. Tutto è successo quando i due innamorati stavano insieme da pochissimo tempo. I diretti interessati non si aspettavano qualcosa del genere e in un primo momento sono rimasti scioccati. “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino, siamo stati malissimo”, ha asserito la donna.

La conduttrice aspetta una femminuccia e si chiamerà Luna Marie

E proprio questo fatto drammatico accaduto a Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ha reso la coppia ancora più forte di prima. Infatti, dopo il dolore i due innamorati hanno reagito desiderando davvero avere un figlio insieme. A distanza di qualche mese il loro grande sogno si è avverato e la soubrette argentina annuncerà a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, il sesso del nascituro.

“Aspetto una bambina”, dirà l’ex consorte di Stefano De Martino. Quest’ultima inoltre, dirà di aver desiderato tanto una femminuccia e di non vedere l’ora che nasca. Nel contenitore pomeridiano di canale 5 la donna dirà anche il nome della futura nascitura: “Si chiamerà Luna Marie”.

La dichiarazione d’amore di Belen Rodriguez ad Antonino Spinalbese

Nel nuovo appuntamento di Verissimo di Silvia Toffanin, l’argentina Belen Rodriguez farà numerose confessioni. La donna sta vivendo un momento molto speciale con il suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. La conduttrice di Tu sì que vales racconterà che, prima dell’arrivo della sua dolce metà, aveva smesso di credere nell’amore.

Ma ora che il suo cuore ha ripreso a battere per l’ex hair stilyst, la madre di Santiago De Martino alla conduttrice vicentina dirà: “Voglio che duri per sempre. Non troverò mai più una persona come Antonino”.