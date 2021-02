GF Vip, Giulia manda un aereo a Pierpaolo: “Ti a…” ma la regia censura e il web esplode (FOTO)

In queste ore, Giulia Salemi ha deciso di mandare un aereo a Pierpaolo al GF Vip. Il ragazzo si trovava in giardino quando, improvvisamente, si è reso conto del velivolo intento a perlustrare l’abitazione.

L’influencer, che da pochi giorni è uscita dal reality show, ha deciso di mandare un messaggio parecchio esplicito al suo fidanzato. Tuttavia, mentre il giovane era intento a leggere il suo contenuto, la regia del programma ha censurato facendo infuriare i fan.

GF Vip censura l’aereo di Giulia per Pierpaolo

Per dimostrare tutta la sua vicinanza, Giulia Salemi ha inviato un aereo al GF Vip per Pierpaolo. La ragazza gli ha mandato un messaggio, da parte sua e di tutti i fan della coppia, in cui ha scritto “Ti a…” Quando Pretelli ha letto il contenuto si è emozionato molto ed ha risposto pronunciando la stessa identica frase. Dopo pochi secondi, però, la regia del programma ha oscurato l’inquadratura spostando l’attenzione su di un altro ambiente della casa.

Nello specifico, i riflettori hanno cominciato ad illuminare quanto stesse accadendo nella piscina tra Rosalinda, Andrea Zenga e Samantha. Questa scelta da parte della produzione del reality show non è stata presa di buon grado da parte dei telespettatori, i quali erano curiosi di vedere la reazione dell’ex velino alla dichiarazione d’amore dell’influencer. Ad ogni modo, a sollevare un po’ di polemiche è stata anche un’altra questione. (Continua dopo i post)

La polemica dei fan

Moltissimi utenti del web hanno cominciato a commentare l’accaduto, specie in riferimento al contenuto del messaggio. L’aereo che Giulia ha mandato a Pierpaolo al GF Vip è stato criticato in quanto sembra assurdo che, alla loro età, i due facciano così fatica a dirsi “Ti amo”. Per tale motivo, in molti si sono detti assolutamente stanchi di questa storia e reputano più interessante le dinamiche che stanno coinvolgendo Andrea e Rosalinda.

Forse è proprio questo il motivo per cui la produzione ha deciso di censurare il momento della dedica di Giulia per soffermarsi sulle effusioni che si stavano scambiando la Cannavò e Zenga. Ad ogni modo, dopo la dedica, Pretelli è entrato in casa ed ha commentato con gli altri coinquilini l’accaduto. Il giovane ha detto di essere davvero molto felice per il gesto della ragazza, malgrado questo, però, non è riuscito a pronunciare per intero le fatidiche parole d’amore.