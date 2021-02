Uomini e Donne, Teresa Cilia in ospedale per un intervento al cuore: ecco come sta (FOTO)

In queste ore, Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, è stata ricoverata in ospedale a causa di un intervento chirurgico. La ragazza ha dato l’annuncio ieri direttamente dal letto della struttura ospedaliera nella quale verrà effettuata l’operazione.

I fan, naturalmente, si sono molto preoccupati per lei ed hanno cominciato a farle delle domande e a chiederle cosa le fosse accaduto. Senza troppi peli sulla lingua, la protagonista ha spiegato tutto.

Teresa Cilia spiega perché è in ospedale

Teresa Cilia è finita in ospedale per sottoporti ad un intervento al cuore. Tra le sue Instagram Stories, la ragazza ha spiegato cosa le è successo. Da un po’ di tempo sapeva di aver un buco al cuore, che doveva essere assolutamente chiuso. Per tale ragione, adesso non ha potuto più attendere ed ha deciso di affrontare questa cosa. La protagonista, inoltre, ha spiegato anche di essere costretta ad affrontare tutto questo da sola in quanto suo marito Salvatore non può essere con lei per assisterla.

A causa del covid, naturalmente, la Cilia si è dovuta sottoporre ad un tampone prima di essere ricoverata e le è stato detto di non poter ricevere nessuna visita. Ieri sera, dunque, si è lasciata intrattenere dalla compagnia dei suoi fan con lo scopo di far trascorrere le ore più in fretta. La dama ha detto che l’operazione non sarebbe durata molto, tuttavia, ad essere particolarmente scocciante sarebbe stato il post-operatorio. (Continua dopo le foto)

Come sta dopo l’intervento

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha detto che, dopo l’intervento, sarebbe dovuta stare ferma per circa 12 ore. L’operazione si è tenuta questa mattina, giovedì 25 febbraio e, poche ore fa, è arrivato anche il responso. Direttamente dal letto dell’ospedale, Teresa Cilia ha pubblicato un post in cui è presente lei in primo piano, con le mani in segno di vittoria. La ragazza ha spiegato che l’operazione è andata bene ed ha voluto ringraziare tutti i fan per l’affetto e la vicinanza mostrati.

Moltissimi sono stati i fan che sono accorsi al di sotto del post per mostrare tutta la loro vicinanza alla protagonista di questo triste avvenimento. Suo marito Salvatore, invece, almeno per il momento non ha pubblicato nessun post in riferimento a quanto accaduto a sua moglie. Non ci resta che attendere per capire se lo farà e come si evolveranno le condizioni di salute dell’ex tronista.