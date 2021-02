Uomini e Donne, anticipazioni del 26 febbraio: Maria sventa una rissa tra Armando e Riccardo

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Giunge al termine la settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio, venerdì 26 febbraio 2021 su Canale 5?

Gli spoiler forniti direttamente dal portale Il Vicolo del News, svelano che in studio ci saranno una serie di discussioni. Oltre alla lite tra Armando Incarnato e la nuova tronista Samantha, intromettendosi anche Gianni Sperti, poi il napoletano avrà anche un’aggressione verbale e quasi fisica con Riccardo Guarnieri.

Trono over: discussione tra Armando, Gianni e la nuova tronista Samantha

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che in studio arriverà Federica. Quest’ultima avrà intenzione di conoscere Armando Incarnato. Ma ad un certo punto si accende una forte discussione tra l’imprenditore napoletano, Gianni Sperti e la nuova tronista Samanta: la ragazza infatti, chiamata in causa dalla padrona di casa Maria De Filippi per dare un suo giudizio sul parrucchiere.

Nel dettaglio, la new entry lo farà arrabbiare perché esprimerà un’opinione per nulla positiva. A quel punto il cavaliere partenopeo le darà della maleducata e lo storico opinionista difenderà la giovane curvy. Quindi si avvierà una discussione nella quale tutti parleranno sopra tutti, addirittura arriveranno a litigare pure Incarnato e Riccardo. Per quale motivo?

Rissa sfiorata al parterre senior: Maria De Filippi interviene

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che perché Armando Incarnato, non gradendo gli apprezzamenti che Riccardo Guarnieri ha fatto alla ragazza, visti da Maria De Filippi che a quel punto lo renderà parte attiva alla discussione, alla fine si alzerà ed uscirà dallo studio. Prima però, farà una battuta riuscita abbastanza male a lei, in cui la incoraggerà a rimanere per il personal trainer pugliese.

Quest’ultimo perderà letteralmente le staffe al punto che anche lui vorrà uscire dallo studio di U&D ma la padrona di casa lo tratterrà evitando una eventuale rissa dietro le quinte tra i due cavalieri. Dopo un po’, però, L’ex di Ida Platano uscirà ugualmente. Federica rimarrà ma non solo per l’imprenditore napoletano.