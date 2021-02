GF Vip, Dayane Mello nei guai a sua insaputa: “Minacce e insulti dai brasiliani”

Karina Cascella si rivolge ai legali: il motivo

Recentemente Karina Cascella è costretta a rivolgersi ad un avvocato per difendersi dalla valanga di minacce, offese, insulti anche abbastanza gravi, che negli ultimi giorni ha ricevuto dai sostenitori di Dayane Mello. Un altro fatto negativo che si va ad aggiungere all’edizione record del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini e in onda due volte a settimana sulla rete ammiraglia Mediaset.

Qualcosa che è decisamente sfuggito di mano e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha pagato le conseguenze. Ricordiamo infatti, che i fan brasiliani della prima finalista del GF Vip 5 sono a migliaia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

I sostenitori di Dayane Mello contro l’opinionista

Negli ultimi giorni Karina Cascella è finita nel mirino dei migliaia di fan brasiliano di Dayane Mello. Nello specifico, la nota opinionista dei programmi di Barbara D’Urso si è vista costretta a cancellare diversi messaggi contenenti critiche assolutamente normali nei confronti della modella sudamericana. “Le minacce arrivano da persone credo brasiliane. Ho segnalato tutti i profili. Naturalmente denuncerò tutto quello che è stato scritto”, ha fatto sapere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ma cosa aveva detto quest’ultima nelle scorse ore sull’amica speciale di Rosalinda Cannavò? “Il gelo, la lucidità, la freddezza che questa donna ha nelle sue scelte fanno spavento”, sono queste le parole della donna racchiuse in un post che aveva creato una sorta di frattura tra chi crede che l’ex di Stefano Sala sia una grande giocatrice e calcolatrice e chi invece è a favore suo.

Lo sfogo di Karina Cascella sui social network

Come era prevedibile, i tantissimi sostenitori non hanno perso tempo per prendere le difese, in particolare dal Brasile sua terra natia. Tuttavia, questa loro iniziativa hanno davvero superato il limite con insulti e minacce nei confronti di Karina Cascella che si è vista costretta a ricorrere alle vie legali.

“Tutto questo non è sano sappiatelo non è giusto e non è normale. Trovo che tutto questo sia folle. Ognuno deve sentirsi libero di esprimere il proprio dovere”, ha scottato l’opinionista di Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. In tutto questo, cosa ne penserà la concorrente del Grande Fratello Vip 5?