Giulia Salemi dopo la finale: stoccate contro gli autori del GF Vip e la Gregoraci (FOTO)

Dopo la messa in onda della puntata finale del GF Vip, Giulia Salemi ha lanciato delle stoccate contro gli autori del programma e, di riflesso, contro Elisabetta Gregoraci. Nello specifico, la ragazza non ha molto gradito la clip realizzata dalla produzione per ricordare i best moment del suo nuovo fidanzato.

A tal proposito, si è riversata sui social, tra Twitter e Instagram, per commentare quanto accaduto. Tra i vari commenti dell’influencer, però, non è mancata anche una frecciatina contro Andrea Zelletta.

La stoccata di Giulia Salemi contro gli autori del GF Vip

Giulia Salemi pare non abbia molto digerito alcune scelte degli autori del GF Vip. In occasione della puntata finale, Pierpaolo Pretelli, così come tutti gli altri finalisti, ha preso visione dei momenti più belli trascorsi all’interno della casa. Tra le clip, naturalmente, non sono mancate le effusioni con Elisabetta Gregoraci. Ebbene, Giulia non ha apprezzato molto tale scelta autoriale, sta di fatto che ha commentato con un certo sgomento su Twitter. La protagonista ha reputato la raccolta di clip della produzione un po’ inconsistente.

Secondo il suo punto di vista, infatti, sono state molto più emozionanti le clip messe insieme dalle varie fanpage del giovane rispetto al lavoro fatto dagli autori. Il giudizio della Salemi potrebbe essere stato influenzato dalla consistente presenza di Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, malgrado la sua uscita all’inizio di dicembre, ha continuato ad essere una presenza alquanto ingombrante per i vipponi. (Continua dopo il post)

La frecciatina contro Andrea Zelletta

Ad ogni modo, quella contro gli autori del GF Vip non è stata l’unica frecciatina lanciata da Giulia Salemi dopo la finale. La ragazza, infatti, ha fatto anche delle allusioni alquanto piccate contro Andrea Zelletta. In particolar modo, ha ironizzato sul fatto che un concorrente, con solo il 3% dei voti, sia riuscito ad arrivare sino alla finale. Almeno per il momento, né “croccantino” né la showgirl hanno replicato a queste insinuazioni fatte dalla protagonista.

In queste ore, Giulia si sta godendo la presenza di Pierpaolo. I due, infatti, si sono subito mostrati insieme sui social intenti a scambiarsi tenere effusioni romantiche. Tra le Instagram Stories della dama sono presenti foto, cuori e dediche per il suo nuovo amore. Adesso non ci resta che attendere per vedere se questa storia avrà un seguito decisamente più fortunato rispetto alle precedenti avute dalla Salemi.