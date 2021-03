Tommaso Zorzi e quella brutta voce su Barbara D’Urso: “Ecco perché non ci è andato a Live”

Salta l’ospitata di Tommaso Zorzi a Live Non è la D’Urso

Senza ombra di dubbio domenica sera l’assenza di Tommaso Zorzi a Live Non è la D’Urso si è fatta notare parecchio. Infatti, nel talk di Carmelita in onda su Canale 5 dopo l’ospitata di Giulia Salemi della scorsa settimana e quella di Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando in quella del 7 marzo, in tanti si aspettavano anche la presenza del rampollo meneghino.

Come mai il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip non era lì? Che cosa è successo? Stando a delle indiscrezioni che circolano in rete sembra che la ragione sia legato ad un veto.

Si parla di un possibile veto

Secondo dei rumors che circolano in rete da qualche ora, l’assenza di Tommaso Zorzi sarebbe dovuta ad una sorta di veto che avrebbe impedito al vincitore del Grande Fratello Vip 5 di presentarsi nel salotto di Barbara D’Urso. Al momento però, non è chiaro di che veto si tratti e se esiste davvero oppure è una notizia del tutto infondata.

In poche parole, niente rampollo meneghino a Live Non è la D’Urso almeno per il momento. Una puntata, quella andata in onda domenica 7 marzo 2021 che ha visto la presenza di Antonella Elia ed altri ex concorrenti del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ossia la terza classificata Stefania Orlando, il secondo classificato Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò.

Tommaso Zorzi e Barbara D’Urso sono in ottimi rapporti

Tuttavia, nella mattinata domenica Tommaso Zorzi aveva fatto sapere attraverso il suo seguitissimo account Instagram di avere una sensazione molto strana. In quell’occasione il rampollo ha lasciato intendere ai follower che stava per rientrare a Milano, la sua città natale: “Eccomi raga buongiorno, siamo di ritorno, come va tutto bene?”.

Davvero strano visto che i rapporti tra la Carmelito e il vincitore del GF Vip 5 sono più che buoni. A dimostrazione uno scatto in cui sono ritratti insieme e realizzata un po’ di tempo fa. Ma basti pensare le varie imitazione della D’Urso da parte dell’influencer dentro la casa di Cinecittà. Iniziative molto apprezzate dalla diretta interessata al punto che la stessa ha sempre fatto il tifo per lui in questi mesi.