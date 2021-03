Isola dei Famosi, doccia gelata per Elisa Isoardi. Le voci a Mediaset: “Se lo può scordare”

Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi 2021

Senza ombra di dubbio, gli autori della de L’Isola dei Famosi hanno centrato il segno ingaggiando Elisa Isoardi. La 15esima edizione prenderà il via lunedì prossimo alla guida di Ilary Blasi che prenderà il posto di Alessia Marcuzzi. L’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco si è trasferita a Mediaset dopo circa 20 anni di onorato servizio in Rai. “Avevo voglia di novità”, ha detto la professionista piemontese in una recente intervista prima di partire in Honduras.

La conduttrice è reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle dopo la chiusura per bassi ascolti dello storico cooking show ideato dalla collega Antonella Clerici, che si è riappropriata di quella fascia oraria. Inoltre, la Isoardi ha dovuto dire addio alla sua storia d’amore con Matteo Salvini, che ora è legato a Francesca Verdini. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo recentemente.

Elisa Isoardi sarà un volto di Mediaset?

In una recente intervista Elisa Isoardi parlando della sua nuova esperienza ha detto: “Mi hanno proposto l'”Isola”, e mi è parsa un’opportunità unica”. La professionista piemontese ha tutte le ragioni del mondo visto che la Rai l’ha lasciata in panchina non affidandole nessun programma televisivo. Resta il fatto però, che l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco sulle reti Mediaset potrebbe non limitarsi solamente al reality show di Canale 5.

Nel frattempo gira voce che nel futuro della Isoardi potrebbe esserci un posto fisso nell’azienda del Biscione. Mentre altri insistono che, dietro l’avventura in Honduras, si nascondano piani più prestigiosi per vederla sul piccolo schermo da solista.

Elisa Isoardi non prenderà nessun programma di Barbara D’Urso

Resta il fatto che al momento sono solo indiscrezioni e nulla di certo. “Di quello che farò dopo l'”Isola” non vorrei parlare, perché non ho certezze. Certo, anch’ io spero che la nuova esperienza prosegua e che magari ci si riveda su un loro canale”, ha fatto sapere Elisa Isoardi prima di partire per l’Honduras.

Tuttavia, la professionista piemontese dovrà scordarsi gli spazi di Barbara D’Urso. Infatti, per Lady Cologno da settembre sembra sia tutto confermato (Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso) con gli auguri di Mediaset.