Rosalinda Cannavò, insulti a lei e alla famiglia, lei si sfoga e prende una decisione: “Mi dedicherò alla mia vita” (FOTO)

In queste ore, Rosalinda Cannavò ha dato luogo ad uno sfogo sui social a causa dei numerosi insulti che sta ricevendo sia sia lei sia la sua famiglia. La ragazza si è aperta con le persone che la sostengono ed ha dichiarato di aver preso una decisione.

A causa di tutto quello che le sta accadendo e del modo aggressivo con cui troppi utenti si stanno rivolgendo alle persone che la circondano, l’attrice ha deciso di “sparire” per un po’. Nel dettaglio, ha intenzione di dedicarsi un po’ di più alla sua vita e ai suoi affetti.

Gli insulti contro Rosalinda e la famiglia

Dopo la sua partecipazione al GF Vip, Rosalinda Cannavò è stata inondata di insulti, i quali hanno coinvolto anche la sua famiglia. Nel dettaglio, molte persone non hanno apprezzato il suo modo di fare assunto all’interno della casa. Ad essere criticati sono stati i suoi atteggiamenti verso Dayane e, soprattutto, verso Andrea Zenga. Secondo la maggior parte degli haters, infatti, la dama avrebbe sfruttato il ragazzo solo per far nascere una storia d’amore che l’avrebbe tenuta il più a lungo possibile in casa.

Una volta terminata la sua esperienza, quindi, la protagonista si è trovata a dover combattere contro una folla inferocita di utenti, cosa a cui non era assolutamente abituata. Prima del GF Vip, infatti, l’attrice non era così popolare e così seguita sui social, pertanto, sta facendo molta fatica ad abituarsi a questi nuovi ritmi. A tal proposito, ha comunicato di aver preso una decisione. (Continua dopo le foto)

La decisione della Cannavò

Allo scopo di tutelare se stessa e la sua famiglia dai troppi insulti, Rosalinda Cannavò ha deciso di essere un po’ assente dai social. In una delle ultime Instagram Stories, infatti, la fanciulla si è scusata con le persone che la seguono con affetto, ma ha dichiarato che d’ora in avanti ha intenzione di dedicarsi solo alla sua vita. Pertanto, i fan più appassionati dovranno accontentarsi di vedere molti più contenuti sui suoi social.

Al momento, Rosalinda si sta vivendo la sua storia con Andrea. Anche se molti non credono affatto che tale relazione possa durare, i due stanno dando dimostrazione del contrario. Su Instagram, infatti, appaiono spesso insieme intenti a viversi la loro prima convivenza lontano dai riflettori.