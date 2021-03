GF Vip, chi sono gli ex inquilini che hanno ricevuto offerte di lavoro? Ecco i più ricercati

Gli ex gieffini che fine hanno fatto dopo il GF Vip 5?

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine da un paio di settimane e il pubblico ultimamente si sta chiedendo cosa fanno gran parte dei protagonisti del reality show di Canale 5. Una volta spenti i riflettori e le telecamere della casa più spiata d’Italia, tutti gli ex gieffini chi prima e chi dopo sono tornati alla vita di sempre.

Eppure tra i protagonisti di questa lunga stagione ci sarebbero inquilini che avrebbero ricevuto un bel po’ di proposte di lavoro, mentre altri stanno facendo molta fatica a cercare un’occupazione. Tra questi ci sarebbe la 28enne messinese Rosalinda Cannavò. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo negli ultimi giorni.

Difficoltà per Rosalinda Cannavò nel trovare un impiiego

Nello specifico, a fornire delle indiscrezioni riguardanti gli ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 e il loro futuro professionale, è l’account Twitter ‘Agente Beast’. Infatti, quest’ultimo durante la programmazione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha sempre fornito succosi spoiler e anteprime sul format targata Endemol Shine Italy.

Per quanto riguarda Rosalinda Cannavò, dopo la sua uscita dal loft di Cinecittà pare che nessuno l’avrebbe contattata per offrirle delle concrete proposte di lavoro. Sembra proprio, dunque, che nemmeno la sua relazione sentimentale con Andrea Zenga ha aiutato la 28enne siciliana ad accendere i riflettori su di lei. Quindi, almeno per il momento nessuno l’ha presa in considerazione per fare delle sponsorizzazione o partecipare a delle trasmissioni televisive.

Tantissime proposte per Dayane Mello

Ricordiamo che anni fa Rosalinda Cannavò, quando ancora si faceva chiamare Adua Del Vesco, è stata protagonista di tantissime fiction di in onda su Canale 5 e prodotte da Ares Film. Ma già da qualche anno, la sua carriera era ferma e ora l’ex gieffina dovrà ritrovare la strada giusta per tornare nuovamente in carreggiata.

Situazione differente per Dayane Mello. Infatti, sembra proprio che la modella brasiliana sarebbe la concorrente del Grande Fratello Vip 5 che avrebbe ricevuto il maggior numero di proposte di lavoro. Sembra che a lei sarebbero interessati diversi brand di moda e di altri settori. Anche gli altri stentano a lavorare a causa dell’emergenza sanitario in corso.