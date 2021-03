Tommaso Zorzi pentito di un gesto commesso dopo il GF Vip: “Sono un cog***ne”

Tommaso Zorzi pentito: lo sfogo sui social

Dopo il trionfo al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è tornato alla vita di tutti i giorni. Riappropriatosi dei suoi canali social trascorre molto tempo a realizzare Stories e dirette con i suoi ex compagni d’avventura. Inoltre, negli ultimi giorni sono circolate vari rumors sul suo conto, ovvero possibili sue partecipazioni a trasmissioni televisive molto seguiti come Amici 20 e L’Isola dei Famosi 15.

Il rampollo meneghino, nella giornata di giovedì dopo essersi mostrato ai follower con un nuovo taglio di capelli, ha pubblicato uno sfogo su Instagram, che è stato immediatamente travolto dalle reazioni dei suoi sostenitori. A quanto pare sembra essersi pentito del suo cambio look, infatti, anche se sono trascorse poche ore è sbottato così: “Sono un cog***one“.

Tommaso Zorzi cambia look e poi sbotta su Instagram

Recentemente, attraverso delle Stories sul suo profilo Instagram Tommaso Zorzi ha fatto sapere ai seguaci di essersi recato dal parrucchiere. In un primo momento l’ex gieffino è apparso abbastanza soddisfatto del suo nuovo taglio di capelli dicendo: “Sembro più tamarro, sembro veramente un burino, però il taglio è figo no? Sono contento del risultato”. Chi conosce il rampollo meneghino sa perfettamente che è solito accorciarsi i capelli.

Ma anche dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 si è accorciato i capelli un paio di volte. In quell’occasione ci aveva pensato l’ex tronista Andrea Zelletta. Su Instagram in molti gli hanno fatto presente che sta meglio con un’acconciatura lunga, per questo motivo il 25enne ha fatto intendere di aver sbagliato a farsi accorciare ancora una volta la sua chioma, Dopo aver pubblicato un paio di scatti che lo mostrano com’era dentro la casa e ora, l’influencer ha scritto: “Sono un cog***one quando mi taglio i capelli“.

La reazione dei follower e degli altri ex gieffini

A commentare le scelta di Tommaso Zorzi, oltre ai follower sono stati anche tanti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Tra questi il suo amico speciale Francesco Oppini che ha dato l’impressione di non comprendere il post dell’ex gieffino: “Scusa non ho capito“.

Mentre Karina Cascella che spesso spende delle belle parole per il 25,, stavolta ha scritto: “Io l’ho ripetuto un milione di volte e continua a tagliarli”. Immediatamente dopo è arrivato anche l’apprezzamento da parte della Contessa Patrizia De Blanck: “Bellissimo amore”.