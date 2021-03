Isola dei famosi 2021, Valentina Persia assente, web in subbuglio: “È successo qualcosa” (FOTO)

Ieri, lunedì 15 marzo, è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021, ma un evento molto strano ha spiazzato i telespettatori, ovvero, l’assenza di Valentina Persia. La comica era stata annunciata tra i concorrenti ufficiali del cast e anche sul suo profilo Instagram aveva dichiarato che sarebbe sbarcata sull’isola ieri sera.

Questo fatto, però, non si è verificato. I fan hanno atteso fino alla fine della trasmissione nell’attesa di vederla lanciarsi dall’elicottero, ma nulla di tutto ciò è accaduto. Per quale motivo? Scopriamo cosa è emerso sul web.

Salta lo sbarco all’Isola dei famosi di Valentina Persia

In un periodo come quello in cui riversa l’Italia da un anno, ormai, nulla può essere dato per scontato. Nel corso della prima puntata dell’Isola dei famosi, infatti, sono stati presentati i concorrenti in gara, ma all’appello è mancata Valentina Persia. Durante la diretta moltissimi utenti hanno cominciato a fare delle domande, sia su Twitter, sia su Instagram, volte a capire per quale ragione la donna non fosse presente. Andando sul suo profilo Instagram, poi, c’è un post in cui lo staff della protagonista ha annunciato il suo sbarco sull’isola previsto per la data 15 marzo.

Ebbene, Ilary Blasi non l’ha annunciata tra i concorrenti di questa edizione e in molti si stanno facendo delle domande. L’ipotesi più plausibile al momento è quella secondo cui la comica possa essere risultata positiva ad uno degli ultimi tamponi di controllo. In tal caso, adesso starebbe in isolamento cautelativo nell’attesa che si negativizzi. Ricordiamo che un fatto parzialmente analogo accadde anche ad Elisabetta Gregoraci al GF Vip.

Le ipotesi sulla sua assenza

Anche quest’ultima non entrò in casa in occasione della prima puntata, ma lo fece la volta successiva, una volta appurata la vicenda. Ad ogni modo, sui social, i fan di Valentina Persia si stanno preoccupando per lei e temono sia successo qualcosa di grave per spingerla improvvisamente a disertare lo sbarco all’Isola dei famosi. I più ottimisti, invece, ritengono che l’inizio della sua avventura sia stato semplicemente posticipato a giovedì prossimo.

Nel frattempo, sul profilo Instagram della diretta interessata non è presente nessun commento a riguardo. Neppure lo staff del reality show si è premurato di informare i telespettatori circa la vicenda, pertanto, non ci resta che attendere la puntata di giovedì 18 marzo per vedere cosa accadrà.