Tommaso Zorzi, tutto il montepremi del GF Vip in beneficenza per aiutare gli anziani (FOTO)

Che fine ha fatto il montepremi vinto da Tommaso Zorzi al GF Vip 5?

Nelle ultime ore Tommaso Zorzi ha iniziato ad affrontare una nuova avventura sul piccolo schermo. Dallo scorso lunedì, infatti, il rampollo meneghino è uno dei tre opinionisti dell’Isola dei Famosi 15. Con lui ci sono anche Elettra Lamborghini, al momento in isolamento per il Covid, e Iva Zanicchi. Alla conduzione Ilary Blasi che torna in televisione dopo un lungo stop.

Il 25enne, reduce del trionfo alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair Italia, ha svelato cosa ne ha fatto del montepremi di 100 mila euro ricevuto dopo quasi cinque mesi e mezzo di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

L’influencer dona tutti i soldi in beneficenza

Come tutti ben sanno Tommaso Zorzi è il vincitore della quina edizione del Grande Fratello Vip. Arrivare primo nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, gli ha dato il diritto di ricevere il montepremi di 100 mila euro di cui la metà da devolvere in beneficenza ad una Onlus scelta dallo stesso trionfatore. Il rampollo meneghino ha spiazzato tutti facendo un atto di grande generosità.

Ovvero ha deciso di rinunciare all’intera somma. Ebbene sì, il 25enne milanese ha devoluto tutti i 100 mila euro in beneficenza. Nello specifico, ha deciso di aiutare gli anziani che purtroppo non possono contare sulla presenza e l’affetto delle loro famiglie specialmente in questo periodo di pandemia.

Tommaso Zorzi e la solidarietà verso le RSA – Residenze sanitarie assistenziali

A quanto pare Tommaso Zorzi ha deciso di devolvere 100 mila euro alle RSA – Residenze sanitarie assistenziali. Per l’esattezza alla cura degli anziani che si trovano senza parenti. Il rampollo meneghino era molto legati ai suoi nonni che purtroppo sono venuti a mancare.

Tale gesto generoso è stato un modo per condividere in modo simbolico con loro il suo trionfo al Grande Fratello Vip 5. Nella recente intervista per il magazine Vanity Fair Italia, il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi 15, ha fatto sapere: “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per altri nonni”. Ecco la Storia Instagram che l’influencer ha condiviso recentemente per informare i suoi follower della sua decisione: