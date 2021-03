Chi ha seguito Uomini e donne in passato di sicuro si ricorderà di Jean Pierre. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani è rimasto nel programma per quasi un anno e ha avuto anche una lunga frequentazione con la dama torinese. La loro storia ha fatto sognare tanti telespettatori, ansiosi di vederla finalmente felice.

Purtroppo, le cose non sono andate come sperate e l’ex cavaliere è uscito dal programma con un’altra donna: Maria. A distanza di quasi un anno, dal suo addio, l’uomo è tornato a parlare della sua esperienza a Canale 5 e lo ha fatto in una lunga diretta con Fralof. Vediamo cosa ha dichiarato.

Jean Pierre e la sua nuova vita con Maria

Jean Pierre, oltre a parare della sua nuova vita accanto a Maria, ha voluto svelare anche alcuni retroscena su Gemma Galgani. Come si vede nella diretta, l’ex cavaliere ha subito di recente un piccolo intervento al minisco, motivo per cui è al letto immobile.

A parte questo piccolo inconveniente, da circa un anno il settantenne ha finalmente trovato la sua anima gemella. Dopo aver chiuso la sua storia con la Galgani, per JeanPierre a Uomini e donne è arrivata una dama e dopo una breve frequentazione hanno deciso di abbandonare insieme il format e viversi a pieno.

Ad oggi, sono molto felici, convivono e le cose tra i due procedono a gonfie vele. Ma il vero colpo di scena sono state le dichiarazioni dell’uomo su Gemma e su quanto durante la loro conoscenza.

Gemma Galgani: “Ci fa o ci è? Sembra una della redazione”

Durante la lunga chiacchierata con Fralof, Jeanne Pierre ha rivissuto la conoscenza con Gemma. L’ex cavaliere è stato molto preciso nelle sue dichiarazioni ricordando la dama come una donna elegante, sensibile, intelligente ma anche molto diretta.

Il settantenne, ha ammesso che per la Galgani non esistono mezze misure “o tutto o niente”. Infatti, gli è molto dispiaciuto che dopo la frequentazione si siano rotti i rapporti ma la dama pare non abbia preso bene la decisione di lui di chiudere.

Jean Pierre ha raccontato ancora che lei era molto avanti nella conoscenza ma da parte sua non c’era la stessa attrazione e lo stesso trasporto fisico. “Insomma, l’ho sempre vista solo come un’amica”, ha dichiarato.

Prima di concludere, però, ha precisato anche un’altra cosa. Vista la sua intelligenza, non crede affatto che Gemma possa essersi invaghita di alcuni personaggi che si sono presentati a Ued per lei. Tra questi, Jean Perre ha fatto l’esempio di Nicola Vivarelli. “E’ impossibile che un ragazzo di 26 anni possa andare a corteggiarla, e lei che ci crede poi… Non l’ho mai capito se ci fa o ci è, a volte sembra che appartenga alla redazione.”