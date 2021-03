Il Paradiso delle signore trama 22 marzo: Dante svela il suo segreto a Fiorenza

Dopo essere stato parzialmente scoperto da Fiorenza, Dante non potrà fare a meno di confessare le sue reali intenzioni per le quali ha deciso di tornare a Milano. Il tutto avverrà nella puntata di lunedì 22 marzo del Paradiso delle signore.

Al grande magazzino, intanto, ci sarà grosso fermento in quanto Vittorio si accingerà a stipulare il contratto con i collaboratori americani. Si tratterà di un momento davvero molto importante per tutti i protagonisti dello shopping center.

Trama 22 marzo: Giuseppe nei guai, Gloria misteriosa

La trama della puntata del 22 marzo del Paradiso delle signore rivela che Giuseppe si troverà sempre più coinvolto dal piano di Girolamo. Il signor Amato è entrato a far parte di un losco giro che lo porterà ad impelagarsi in situazioni davvero contorte. Ad ogni modo, nella puntata di lunedì vedremo che il marito di Agnese si interrogherà su quale sia la strategia migliore per mettere in atto il suo piano.

Nel frattempo, vedremo che tra Gloria e Stefania si verrà a creare una bella sintonia. La capo-commessa comincerà ad affezionarsi davvero parecchio alla ragazza, al punto da trattarla in modo differente rispetto alle altre veneri. Il loro strano legame comincerà a generare dei sospetti. Ricordiamo, infatti, che la donna ha avuto una conversazione molto particolare con zia Ernesta durante le precedenti puntate della soap opera. Cosa starà nascondendo la nuova arrivata?

Perché Dante è arrivato al Paradiso delle signore?

A fronte di un segreto ancora nascosto, ce ne sarà un altro che verrà a galla. Nello specifico, Fiorenza ha appreso dall’agenda di Dante delle notizie inaspettate su suo cugino. Quest’ultimo, dunque, messo alle strette si troverà costretto a confessare le reali ragioni che lo hanno spinto a lasciare New York per venire a Milano improvvisamente. A quanto pare, il protagonista ammetterà di avere un legame particolare con Marta.

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 22 marzo, vedremo che ci sarà grosso fermento. Gli accordi con i collaboratori americani staranno per andare in porto e il direttore dello shopping center non potrà che essere profondamente emozionato. A tal proposito, Vittorio chiederà a tutti i suoi dipendenti di mostrare interesse e un maggiore senso del dovere e della responsabilità. L’accordo in questione è stato possibile proprio grazie a Romagnoli, pertanto, Conti si mostrerà estremamente riconoscente nei suoi confronti. Farà lo stesso anche quando scoprirà cosa nascondono lui e sua moglie?