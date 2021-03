Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone: “Ho fatto la fila alla Caritas”

Massimiliano racconta di aver fatto la fila alla Caritas con mamma e la sorella

Da quasi due mesi Massimiliano Mollicone è un tronista di Uomini e Donne. La sua presenza nel dating show di Maria De Filippi ha diviso il pubblico a metà. Una parte apprezza la sua simpatia, soprattutto per l’atteggiamento coatto. Mentre altri non lo sopportano proprio per la sua arroganza. Ora per il 20enne stanno andando bene, ma la sua vita non è stata rose e fiori. In una recente intervista al magazine Nuovo è stato lui stesso a svelare dei clamorosi retroscena.

Nello specifico, il giovane ha confessato che anni fa è stato costretto anche a fare la fila alla Caritas per mangiare: “Non mi vergogno a parlare del mio passato: ci siamo ritrovati da un giorno all’altro dall’avere il frigo pieno a fare la fila alla Caritas per un pasto…”. Da qualche tempo la situazione e un po’ migliorata per sua mamma e sua sorella: “Stiamo riprendendo in mano la nostra vita…”.

Il tronista vorrebbe trovare una ragazza come la sorella

Subito dopo il giornalista del periodico Nuovo ha chiesto a Massimiliano Mollicone se è vero che vuole al suo fianco una ragazza che somigli moltissimo a sua sorella Valentina. A tale domanda, il tronista di Uomini e Donne ha dato la sua conferma aggiungendo anche che la consanguinea non ha avuto nemmeno una vita facile tra delusioni d’amore e problemi di salute.

“Ne ha passate tante, sia sul piano sentimentale sia a causa dei suoi problemi di salute, ma ha sempre reagito con forza agli ostacoli che la vita le ha messo davanti…”, ha riferito il giovane. Per questo motivo il protagonista del dating show di Maria De Filippi vorrebbe trovare al Trono classico una come sua sorella, in grado di reagire sempre agli ostacoli che la vita ci mette davanti.

Il tipo di ragazza che vuole Massimiliano Mollicone

Intervistato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il tronista Massimiliano Mollicone ha fatto presente di non avere canoni estetici predefiniti in fatto di ragazze. In più, il ventenne ha aggiunto che l’unica cosa che chiede è che sia almeno alta.

“Nella ricerca della mia donna ideale non ho canoni estetici precisi: certo mi piacerebbe fosse alta, visto che io supero il metro e novanta…”, ha detto Massimiliano. Riuscirà a trovare la persona giusta nel dating show di Maria De Filippi? Staremo a vedere cosa accadrà lungo il suo percorso televisivo.