Amici 20, anticipazioni prima puntata serale: ecco chi è stato eliminato

La prima gara del Serale di Amici 20

Per il Serale della ventesima edizione di Amici, la produzione e Maria De Filippi hanno optato per il registrato e non in diretta come l’anno scorso. Nella prima puntata che è stata ì registrata nella serata di giovedì, purtroppo c’è stato già un eliminato. Ovviamente siamo in grado di darvi le anticipazioni grazie al blog Il Vicolo Delle News. Innanzitutto vi sveliamo chi sono i tre giudici esterni: Stefano Di Martino, Emauele Filiberto e Stash Fiordispino.

Mentre ospite dell’appuntamento Sabrina Ferilli che ha presentato la fiction che partirà da mercoledì prossimo ‘Svegliati amore mio’ e il duo comico Pio e Amedeo. Si parte con uno scherzo della padrona di casa alla sua amica Sabrina. In pratica le fa credere che deve decidere chi mandare a casa dei tre giudici per prendere il loro posto.

La seconda manche

Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, nello studio di Amici sono posizionati i tre giudici esterni e sul piano al di sopra sono presenti tutti gli allievi e dietro i rispettivi professori. Ogni volta che una squadra viene chiamata in sfida scendono tutti e si posizionano ai lati. La conduttrice ha iniziato con tre buste in mano numero dicendo ad Emanuele di sceglierne una.

Quest’ultimo ha scelto la tre sulla quale c’è scritto sopra Zerbi-Celentano e sono stati loro a scegliere chi sfidare, ovvero il team di Arisa-Cuccarini. Nella prima prova: Enula contro Martina e ha vinto quest’ultima. Poi tocca a Serena contro Rosa e a trionfare è la prima. E’ il turno di Sangiovanni verso Tancredi e quest’ultimo viene battuto dal 18enne. Alla fine l’eliminata è Gaia.

La terza manche

Nella seconda manche del Serale di Amici 20 il duo Zerbi-Celentano dopo aver vinto la prima sfidano Cuccarini-Arisa. Nella prima coppia Martina sfida Esa e vince la ragazza. Poi c’è un guanto di sfida tra Raffaele e Leonardo che cantano battisti e se lo aggiudica il secondo. Subito dopo è il turno di Alessandro contro Daddy e ad avere la meglio è quest’ultimo.

Nella terza manche Zerbi-Celentano che hanno già conquistato quella precedente, schierano Sangiovanni contro Aka: a vincere è il 18enne. Poi un passo a due che vede contrapposi Samuele e Tommaso, a trionfare e il secondo. Infine Enula contro Giulia e passa la seconda. Alla fine, dopo i ballottaggi il secondo eliminato è tra Esa e Raffaele, ma al momento non è stato comunicato.