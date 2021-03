Isola dei Famosi, la vergogna di Akash contro Iva Zanicchi: “Siamo di due epoche diverse. Io ho 29 anni lei…”

Polemiche su Akash Kumar

Nella 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, iniziata lo scorso lunedì, c’è un naufrago in particolare che fa parte del gruppo dei ‘raffinati’ che sta facendo parlare molto di sé. Stiamo parlando di Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio che tra l’altro sono frutto di una pericolosa operazione fatta non in Europa. Il concorrente è finito nel calderone per delle voci relative al suo passato e anche protagonista di un accesso botta e risposta con l’opinionista Tommaso Zorzi.

Ma nel secondo appuntamento del reality show di Canale 5, andato in onda giovedì sera, è accaduto ben altro. Kumar, infatti, ha espresso delle frasi non proprio signorili nei confronti di Iva Zanicchi, compagna d’avventura del rampollo meneghino ed Elettra Lamborghini.

Il naufrago contro Tommaso Zorzi

Nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 15, infatti, era arrivato il momento delle tanto temute nomination. Quando è stato il turno di Akash Kumar, dopo aver nuovamente nominato Drusilia Gucci, si è accesa una piccola polemica in studio con Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e la padrona di casa Ilary Blasi. Il tutto è nato proprio per una delle polemiche che negli ultimi giorni ha travolto il modello.

Infatti, sembra che quest’ultimo, in differenti programmi televisivi soprattutto Mediaset, abbia usato nomi differenti. Ad esempio a Temptation Island uno e a Ciao Darwin un altro. Un caso sul quale il rampollo meneghino fresco di vittoria del GF Vip 5 gli ha chiesto delle dovute spiegazioni.

La battuta arrogante di Akash Kumar su Iva Zanicchi

Ma Akash Kumar non ha gradito per niente la curiosità di Tommaso Zorzi, infatti tagliando corto ha spiegato di avere già dato delle spiegazioni al tempo in cui partecipò a Ballando con le Stelle su Rai Uno. Dopo tale affermazione ha preso la parola Iva Zanicchi, che candidamente e col sorriso sulle labbra ha asserito: “Io non lo conoscevo manco Akash”.

Il naufrago con molta arroganza, ha peggiorato la sua situazione. Infatti, infastidito della frase dell’opinionista, in modo sgarbato ha detto: “Siamo di due epoche diverse. Io ho 29 anni…”. Una sgradita ironia sugli 81 anni, portati da Dio, dalla nota cantante emiliana che mesi fa ha fatto i conti col Covid. Una battuta di cattivo che naturalmente non è passata inosservata, soprattutto al popolo del web, dove in molti hanno puntato il dito contro il ragazzo e sperano che esca al televoto.