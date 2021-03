Uomini e Donne, Nicola Vivarelli parla del rapporto con Gemma Galgani: “Ci siamo…” (VIDEO)

Gemma Galgani e la conoscenza con Nicola Vivarelli

Causa pandemia, nella passata stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi e i suoi autori hanno adottato un nuovo format del dating show. In quel contesto hanno partecipato solamente Giovanna Abate per il Trono classico e Gemma Galgani per l’over. In partica le due dovevano scambiarsi dei messaggi con dei pretendenti arrivati dal web. E proprio in quel modo la 71enne torinese ebbe la possibilità di conoscere il 26enne Sirius, ma il suo vero nome è Nicola Vivarelli.

La storia tra i due è finita anche se effettivamente non è mai iniziata, lo scorso autunno, poco prima che il bel toscano uscisse dalla trasmissione di Canale 5 per tornare a lavorare in mare. Lo scorso mese il ragazzo in un’intervista rilasciata ad un noto magazine ha confidato di pensare ancora alla piemontese: “Penso ancora a lei. Il nostro è stato un bellissimo percorso che non dimenticherò. Ci sono affezionato e spero di vederla al mio rientro“.

Sirius si è risentito con Gemma Galgani

Ebbene sì, il grande desiderio di Nicola Vivarelli si è realizzato, infatti nella puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì il bel 26enne era seduto nel parterre maschile. Inoltre in una recente intervista rilasciata al magazine del dating show di Maria De Filippi, Sirius ha detto di aver risentito la piemontese anche durante le feste di Natale.

“Che penso dei nuovi corteggiatori di Gemma Galgani? Per il mio modesto parere, gli uomini che si sono presentati non avevano le caratteristiche dell’uomo che Gemma cerca, e di cui ha bisogno. Ritengo che lei sia talmente innamorata dell’amore che, a volte, non percepisce subito le intenzioni reali di coloro che si presentano”, ha detto l’ufficiale di marina.

Quest’ultimo inoltre, ha fatto sapere che tra lui e la 71enne é rimasto un bel rapporto di stima e affetto. Durante la sua assenza ci sono sentiti per le festività e per informarsi su come stavano. “Rivederla é stato senza dubbio molto piacevole, e il mio augurio per entrambi é di trovare il compagno/a che ci renda finalmente sereni”, ha asserito il cavaliere. (Continua dopo il video)

Nicola Vivarelli ha parlato della sua donna ideale

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, oltre della sua ex Gemma Galgani, il 26enne Nicola Vivarelli ha parlato anche della sua donna ideale. “Certamente, una delle cose che guardo nella persona che desidero al mio fianco, oltre all’aspetto estetico, sono la lealtà e la dolcezza. La lealtà perché deve essere un rapporto basato sull’impegno e sul rispetto. La dolcezza, che va di pari passo con la femminilità, per me una caratteristica primordiale di una donna”, ha fatto sapere Sirius.