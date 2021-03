Uomini e Donne, nella puntata di lunedì: Maria si arrabbia, Gero prende una decisione inattesa

Lunedì 22 marzo andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che Maria De Filippi perderà le staffe contro Maurizio. Quest’ultimo ha accettato nuovamente le avances di Gemma, seppur non sembri avere un reale interesse nei suoi confronti.

Durante la messa in onda, poi, si parlerà anche di Gero. Quest’ultimo è uscito con Samantha, ma tra i due non sembra essere sbocciato qualcosa di importante, almeno da parte di lui. Per tale ragione il cavaliere prenderà una decisione inattesa.

Spoiler puntata di lunedì: la scelta di Gero

Nella puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi metterà Maurizio alle strette. Gemma è stata colta da un momento di sconforto nella scorsa messa in onda, pertanto, ha comunicato di aver contattato nuovamente il cavaliere per uscire con lui. Quest’ultimo ha accettato, lasciando i presenti esterrefatti. Pertanto, tutti cominceranno a sospettare che si stia comportando in questo modo solo per avere visibilità. La conduttrice, infatti, dirà di essere in possesso di informazioni alquanto compromettenti sul suo conto, ma lui le negherà tutte.

In seguito si passerà a Gero, il quale ha deciso di rimanere in studio per Samantha. I due diranno di essersi visti una seconda volta e l’esterna sembrerà essere andata davvero molto bene. Per tale motivo. In studio, però, il cavaliere manifesterà la sua volontà di lasciare il programma. Malgrado si sia trovato bene con la tronista, non si sente in grado di cimentarsi in una nuova conoscenza.

Massimiliano tra tre fuochi a Uomini e Donne

La sua decisione determinerà un certo sgomento per la ragazza che, invece, sembrerà molto più presa da lui. Samantha, dunque, non potrà fare a meno di arrabbiarsi, ma tutto ciò non servirà a nulla perché il ragazzo andrà via dalla trasmissione. Al trono classico di Uomini e Donne, invece, nella puntata di lunedì vedremo che Massimiliano è uscito con Eugenia e Federica.

Con la prima ha avuto un’esterna molto toccante in cui sono stati affrontati temi legati alla famiglia e all’infanzia. La ragazza si è molto aperta con lui svelando un retroscena sui suoi genitori. Con la seconda, invece, il clima è stato decisamente più gioioso in quanto la corteggiatrice si è divertita a metterlo alla prova facendogli fare degli esercizi di ginnastica ritmica. Vanessa è rimasta a casa e in studio chiederà spiegazioni al tronista.