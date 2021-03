Belen Rodriguez replica piccata alla battuta di Pio e Amedeo: “Sciacquarsi la bocca…” (FOTO)

Nella puntata di ieri di Amici, sabato 20 marzo, Pio e Amedeo sono stati ospiti di Maria De Filippi e si sono lasciati scappare una battuta alquanto piccata su Belen Rodriguez. Tra i giudici di questa edizione del programma c’è anche Stefano De Martino, pertanto, i due cominci ne hanno approfittato per punzecchiarlo un po’.

In particolare, sono state fatte delle allusioni alla nuova gravidanza della showgirl. Quest’ultima, però, pare non abbia preso molto bene le parole dei due comici, pertanto, ha risposto in maniera alquanto piccata sul suo profilo Instagram.

Le battute di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo hanno ironizzato con Stefano De Martino circa la gravidanza di Belen Rodriguez. Nella puntata di ieri di Amici, i due hanno fatto ironicamente le congratulazioni al ballerino per diventare padre per la seconda volta. Lui è sembrato alquanto imbarazzato, sta di fatto che si è portato la cartellina sul viso per nascondere l’imbarazzo. Dopo poco, però, Pio ha fatto notare al suo collaboratore che, in realtà, il figlio non fosse di De Martino, bensì di un tale Antonio, che di mestiere fa il parrucchiere.

Amedeo, allora, ha finto di essere mortificato per la gaffe e poi ha preso in giro ironicamente il compagno della Rodriguez per il suo mestiere. Inoltre, Amedeo ha anche alluso al fatto che la showgirl se li sceglie tutti uguali esteticamente. Ad ogni modo, questa battuta ha sollevato un po’ di polemiche sul web. Molte persone non hanno affatto gradito l’uscita dei due comici. (Clicca qui per il video)

La replica piccata di Belen Rodriguez

Stefano De Martino, invece, è apparso alquanto divertito. Al termine della performance, però, ci ha tenuto a precisare di non voler mancare di rispetto a nessuno, semplicemente, non è riuscito a trattenere le risate. A non gradire le battute di Pio e Amedeo è stata, soprattutto, Belen Rodriguez. Quest’ultima ha pubblicato su Instagram l’immagine di una saponetta siglata Chanel e poi ha aggiunto una didascalia alquanto piccata.

Nel dettaglio, ha detto quell’oggetto servisse sia per sciacquarsi le mani, ma anche la bocca. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di comprendere la frecciatina della donna, sta di fatto che hanno commentato al di sotto della foto schierandosi dalla parte della showgirl. In molti hanno reputato inopportune e offensive le battute dei due comici e la Rodriguez ha avallato appieno tali commenti.