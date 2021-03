Isola dei Famosi, Marco Maddaloni fa uno spoiler: “Credo che la finale si farà in Honduras” (VIDEO)

Marco Maddaloni fa uno spoiler su L’Isola dei Famosi 2021

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ha preso al via solo una settimana fa ma già si parla della finalissima che avverrà tra tre mesi. A tal proposito, il reality show condotto da Ilary Blasi quest’anno potrebbe proclamare, per la prima volta nella storia del programma, il vincitore in Honduras e non più in studio a Cologno Monzese, come alle precedenti stagioni.

Per quale ragione? Con molta probabilità tale decisone potrebbe essere presa per via della pandemia attualmente in corso e alla tantissime misure di contenimento a cui siamo sottoposti da oltre un anno proprio per evitare la diffusione del virus. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato lo sportivo campano.

Finalissima in Honduras per via della pandemia? L’ipotesi di Maddaloni

A sollevare questo dubbio ci ha pensato un conoscitore de L’Isola dei Famosi, ovvero Marco Maddaloni. Quest’ultimo infatti, dopo la vittoria di un paio d’anni fa, la scorsa settimana è tornato in Honduras per fare da maestro a Fariba Tehrami e Ubaldo Lanzo e farli diventare due perfetti naufraghi nella spiaggia dei parassiti.

Durante una recente diretta Instagram con altri ex naufraghi del reality show di Canale 5, ovvero Luca Vismara, Marina La Rosa ed Aaron Nielsen ha fatto uno spoiler davvero interessante. (Continua dopo il video)

Isola dei Famosi 15: naufraghi in quarantena di ritorno dall’Honduras

Secondo quanto dichiarato da Marco Maddaloni durante una live su Instagram, una volta tornati nel nostro Paese tutti i naufraghi sarebbero costretti a rimanere un paio di settimane in quarantena per precauzione. “Io credo che la finale si farà in Honduras, è l’unico modo. Perché c’è l’isolamento. Gli eliminati arriveranno in studio due settimane dopo, sempre due settimane dopo”, ha fatto sapere il campione di judoka mentre parlava con Luca Vismara, Marina La Rosa ed Aaron Nielsen.

Un’ipotesi per nulla improbabile. Lo stesso visconte Ferdinando Guglielmotti, dunque, potrebbe andare in studio di Cologno Monzese da Ilary Blasi fra quindici giorni. Quindi, la finalissima in Honduras sarebbe una grandissima novità per il programma di Canale 5, che ha sempre proclamato i vincitori in studio.