Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: Gemma in crisi, Massimiliano indeciso

Oggi, venerdì 26 marzo 2021, andrà in onda l’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Nella messa in onda continueremo ad assistere alle vicende dei protagonisti del trono classico e di quello over.

Come di consueto si partirà con Gemma Galgani, la quale racconterà le ultime dinamiche che hanno riguardato la sua vita sentimentale. In seguito, poi, si passerà ad altri esponenti del trono classico e over. Vediamo tutti i dettagli.

Nella puntata di oggi: Gemma triste per Maurizio

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo assistito alle dinamiche inerenti gli esponenti del trono classico. In particolare, si è parlato di Samantha e di Giacomo. Quest’oggi, dunque, si dovrebbe lasciare un po’ di spazio in più a Massimiliano. Prima di procedere con le dinamiche del trono classico, però, si affronterà l’argomento inerente Gemma Galgani. Nel corso delle precedenti puntate la donna ha dovuto fare i conti con due eventi imprevisti. Il primo ha riguardato una brutta caduta che le ha causato delle ferite sulle gambe.

Il secondo colpo basso, invece, ha riguarda la decisione di Maurizio di lasciare la trasmissione. Il cavaliere si è reso conto di non essere interessato a nessuno, pertanto, ha preferito tagliare la corda. Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, dunque, rivelano che la dama ha avuto uno sfogo post registrazione. In tale occasione si è mostrata alquanto disperata per la decisione presa dal cavaliere.

Le dinamiche degli altri esponenti del trono classico e over

Come al solito, infatti, verrà mandato in onda un filmato inerente un confessionale della dama, il quale verrà costantemente interrotto dagli interventi di Tina Cipollari. In seguito, poi, la protagonista entrerà in studio, stavolta facendo molta più attenzione a scendere le scale. Stando agli spoiler, dunque, oggi a Uomini e Donne vedremo se per la dama ci saranno nuovi pretendenti, oppure se dovrà continuare ad attendere il suo grande amore.

In merito agli altri esponenti del trono over, invece, vedremo che Alessandro e Federica continueranno la loro frequentazione. Maria, dal canto suo, sarà sempre più triste in quanto non riuscirà a trovare la persona giusta. Al trono classico, invece, Massimiliano si troverà alquanto indeciso. Il ragazzo si sta trovando molto bene con Eugenia, con Federica e con Vanessa. Chi delle tre ragazze avrà la meglio su di lui?