Incidente per Paul Gascoigne all’Isola dei famosi: “L’hanno portato via dal medico”, come sta (VIDEO)

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei famosi si sta contraddistinguendo per l’elevato numero di infortuni, Paul Gascoigne è stato il terzo ad aver avuto un incidente. Durante la diretta di ieri sera, infatti, il concorrente si è fatto male alla spalla durante una prova.

Il suo stato di salute sembrava essere particolarmente significativo al punto che è stato necessario farlo andare via. L’inviato Massimiliano Rosolino ha spiegato che si è trattato di un problema alla spalla. Scopriamo come sta l’allenatore.

L’incidente di Paul Gascoigne

Nella puntata del 25 marzo dell’Isola dei famosi, i concorrenti si sono cimentati in una difficile prova ricompensa. In palio c’era un enorme piatto di spaghetti con le polpette. I Burinos e i Rafinados, dunque, si sono dati molto da fare, ma alla fine hanno avuto la meglio i primi. La prova, però, è stata caratterizzata da un imprevisto in quanto Paul Gascoigne ha avuto un incidente. L’allenatore, al termine del percorso a ostacoli, si è arrampicato su di una piattaforma in mezzo al mare in modo da inserire la palla che aveva tra le mani nell’apposito canestro.

Ad un certo punto, però, il protagonista è rimasto fermo non riuscendo più a muoversi. Dopo aver fatto uno sforzo per completare la sua performance, il concorrente si è allontanato ed ha mostrato di avere un problema alla spalla. I medici presenti sull’isola sono immediatamente intervenuti ed hanno soccorso l’infortunato. Massimiliano Rosolino, durante la puntata, ha fatto degli aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute. (Clicca qui per il video)

Gli aggiornamenti sul naufrago dell’Isola dei famosi

Paul non è riuscito a tornare tra i suoi compagni d’avventura, sta di fatto che non ha potuto nemmeno godere del premio guadagnato per il superamento della prova. La conduttrice, in più occasioni, ha chiesto a Massimiliano gli aggiornamenti circa le condizioni di salute nel naufrago. A quanto pare, l’incidente ha causato a Paul Gascoigne un malfunzionamento della spalla. Per il momento non si conosce ancora l’effettiva natura del problema.

Ad ogni modo, l’inviato ci ha tenuto a rassicurare tutti i protagonisti dicendo che, per fortuna, non sembra si sia trattato di niente di estremamente grave. Per ora, il concorrente sembra essere ancora sotto controllo medico per verificare le sue condizioni di salute. Pertanto, non ci resta che attendere per sapere se potrà continuare tranquillamente la sua avventura sull’Isola dei famosi oppure no.