Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi stronca Brando Giorgi: “Sei presuntuoso, segui le orme di Akash?”

Scontro tra Tommaso Zorzi e Brando Giorgi

Giovedì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 e al televoto c’erano Francesca Lodo e il nuovo arrivato Brando Giorgi. Il noto attore di fiction e soap lo scorso lunedì è entrato nel gruppo dei Burinos prima di essere stato in quello dei Raffinatos.

Ma ance in questo caso l’uomo non ha stretto un bel rapporto con i suo compagni d’avventura, che non hanno sopportato per niente i suoi consigli. La conduttrice Ilary Blasi ha chiesto un’opinione a Tommaso Zorzi in merito al ruolo dell’attore, e il rampollo meneghino, lo ha voluto stuzzicare. “Credo che tu sia un concorrente perfetto all’interno di un reality perché non sei particolarmente simpatico e a tratti sei anche presuntuoso”, ha detto il 25enne milanese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

L’influencer paragona l’attore al modello indiano

A L’Isola dei Famosi 2021 Tommaso Zorzi ha voluto provocare Brando Giorgi facendogli una domanda ben precisa: “Stai seguendo un po’ le orme di Akash in questo? Fai un po’ le sue veci?”. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha fatto notare all’attore che il percorso del modello indiano nel reality show di Canale 5 di certo non è stato dei migliori, quindi si darebbe la zappa sui piedi se lo copiasse.

Ovviamente il naufrago ha smentito categoricamente il paragone con il 29enne dagli occhi di ghiaccio, sottolineando che tra quest’ultimo e lui c’è una grande differenza si dal punto di vista anagrafico, essendo oltre 50enne, che anche sulle idee.

Brando Giorgi prende le difese di Akash Kumar

Nella quarta puntata de L’Isola dei Famosi, Brando Giorgi ha voluto spiegare a Tommaso Zorzi che si sta sbagliando di brutto a paragonarlo ad Akash Kumar. Il noto attore ha ammesso di capire che il 29enne indiano possa aver provocato una serie di antipatie per via del suo comportamento.

Tant’è che lo stesso naufrago in diretta ha confessato che giorni fa ha avuto una lite con il modello prima di rendersi conto di com’è fatto veramente. “È una bellissima persona”, ha dichiarato Giorgi difendendo a spada tratta Kumar. A quel punto l’opinionista Tommaso Zorzi ha chiuso il discorso così: “Immagino”.