Uomini e Donne anticipazioni puntata di domani, lunedì: decisioni per Luca, Alessandro e Samantha

Lunedì 29 marzo andrà in onda il primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Nella scorsa puntata abbiamo assistito alle dinamiche di Gemma Galgani del trono over e di Giacomo per quanto riguarda i più giovani.

Nella messa in onda odierna, dunque, vedremo a che punto sono arrivati gli altri due tronisti e alcuni dei membri appartenenti alla categoria dei più adulti. In particolare si parlerà di Luca e Alessandro. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Cosa accadrà al trono classico lunedì 29 marzo

La puntata di venerdì scorso di Uomini e Donne di è conclusa con un dibattito molto interessante tra Giacomo e le sue corteggiatrici. Da quanto emerso, pare che il giovane sia rimasto particolarmente folgorato da Carolina. Con Olga, invece, c’è stato un piccolo momento di confronto durante il quale la ragazza ha mostrato le sue insicurezze. Nella puntata di lunedì di Uomini e Donne, dunque, vedremo che si parlerà di Massimiliano e Samantha. Il primo si sta trovando molto bene con Eugenia e Federica.

Con Vanessa, invece, si è venuto a creare un legame parecchio speciale in quanto il tronista teme troppo di farla soffrire. Considerando il difficile passato che la ragazza ha alle spalle, Massimiliano si comporta in modo eccessivamente protettivo con lei. Nella messa in onda del 29 marzo, dunque, vedremo a che punto siano arrivate le sue conoscenze. Samantha, invece, ha mandato via Roberto qualche giorno fa, mentre sta continuando a conoscere sia Ugo sia Alessio.

Intrighi e conoscenze al trono over di Uomini e Donne

Specie con uno dei due, però, si verrà a creare un certo feeling speciale. La tronista, però, avendo già sofferto parecchio in passato, ammetterà di non riuscire ad aprirsi al 100%, pertanto, dovranno essere bravi i corteggiatori a metterla a suo agio e farla sciogliere. Al trono over, invece, nella puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che Luca siederà nuovamente al centro dello studio. Quest’ultimo è il protagonista più discusso del momento, sia per il suo carattere e il suo vissuto sia per il numero di donne che sta conoscendo.

Durante la messa in onda vedremo che il cavaliere si confronterà con Angela ed Elisabetta che sono le donne che nella precedente puntata ha chiesto di continuare a conoscere. Anche Alessandro sta generando parecchio sgomento. Il ragazzo sembrerà molto preso di Federica. Il capitolo Maria, invece, sembrerà definitivamente chiuso.