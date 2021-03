Vera Gemma rivela di essersi innamorata di una donna: “Ho avuto esperienze omosessuali” (VIDEO)

Vera Gemma e la confessione inedita

Senza ombra di dubbio una delle protagoniste assolute della 15esima edizione de L’Isola dei famosi è Vera Gemma. Quest’ultima in varie occasioni ha detto di essere la regina delle milf, inoltre ha apprezzato il fascino del giovane YouTuber Akash e del nuovo arrivato Andrea Cerioli. Ma a quanto pare, nel passato della naufraga del reality show di Canale 5 c’è anche una donna.

La figlia del compianto Giuliano Gemma, che da qualche mese sta insieme al giovanissimo Jeda, in un’intervista rilasciata a Gay.it un po’ di tempo fa ha confessati di quando si è innamorata di persona del suo stesso sesso. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha rivelato.

La naufraga si è innamorata di una donna

Un anno fa, quando ancora non sapeva che un giorno avrebbe partecipato alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, Vera Gemma ha rilasciato una lunga intervista per il portale Gay.it. In quell’occasione la naufraga ha detto: “Ho avuto esperienze di tutti i tipi, in passato, mi sono innamorata follemente di una donna, mi ricordo che questo provocò molto scandalo. Quindi ho avuto esperienze omosessuali e non, ma per me la normalità è un concetto molto relativo. Mi è successo di innamorarmi di una donna sì, però poi alla fine ho capito che mi piacciono troppo i maschi”.

Poi la figlia di Giuliano Gemma ha detto che se un giorno la invitassero ad un pride andrebbe di corsa e sarebbe felicissima, e farebbe un sacco di prove su come vestirmi. “Io faccio le prove quando mi vesto e anche le foto, guardandole decido cosa mettermi!”, ha affermato la donna. (Continua dopo il video)

Vera Gemma icona gay?

Sempre in quell’intervista per il sito internet Gay.it, la naufraga Vera Gemma Vera ha detto: “Che bello, io adoro questa cosa, non so perché ma quando mi definiscono come un’icona gay e me lo dicevano già prima di Pechino, anche i miei amici gay, io lo vivo sempre come un complimento”.

La donna ha affermato di essere molto simile a loro per molti aspetti, persino nell’approccio con i maschi. A lei piace molto la sua ambiguità fisica, la chirurgia plastica, infatti lei per prima dice di ispirarsi alle persone transessuali. “Anche l’ostentazione della mia femminilità, nonostante la mia indole da maschiaccio mostro tanto anche il mio essere donna e questo diverte molti gay”, ha concluso la fidanzata di Jeda.