Alberto Matano pesantemente umiliato da una lettrice di Oggi: “E’ poco virile…” (FOTO)

Alberto Matano alla guida de La vita in diretta

Dopo l’esperienza in coppia con Lorella Cuccarini, finita nel peggiore dei modi, Alberto Matano dallo scorso settembre è alla guida in solitaria de La vita in diretta. Con la sua presenza lo storico rotocalco di Rai Uno che si occupa di cronaca e spettacolo ha avuto una marcia in più.

Infatti, più delle volte batte la diretta concorrenza formata da Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. La sua ex collega, invece, ha lasciato la tv di Stato accettando la proposta di Maria De Filippi come nuova professoressa di danza ad Amici 20. Nelle ultime ore, però, il giornalista calabrese è finito al centro dell’attenzione per qualcosa che ha condiviso Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino.

L’email riportata da Dagospia

Il sito internet Dagospia nelle ultime ora ha condiviso un articolo dal titolo: “MATANO CI STA SFUGGENDO DI MANO – LA LETTERA MALIZIOSA DI UNA LETTRICE A OGGI”. In questo è stata riportata per intero una lettera che una certa lettrice Rossana S. avrebbe inviato al direttore del magazine Oggi. Una donna che ha mosso delle pesanti critiche nei confronti di Alberto Matano, padrone di casa de La vita in diretta. Ma andiamo con ordine. (Continua dopo il post)

La lettera di una lettrice contro Alberto Matano

La lettrice in questione si è lamentata col direttore del periodico Oggi per le movenze del giornalista calabrese Alberto Matano. Ma anche del suo dito puntato verso la telecamera ma in particolare della mano appoggiata sul fianco che, secondo la Rossana S, farebbe risultare il conduttore de La vita in diretta poco virile. In poche parole questa tizia ha fatto passare tutto ciò come fosse un’offesa o addirittura un difetto dell’ex collega di Lorella Cuccarini.

“Caro direttore, guardo sempre La Vita In Diretta e ho una critica da fare al simpatico Alberto Matano: non mi piace quando punta l’indice a braccio teso verso la telecamera, mi sembra quasi sia rivolto a me e mi sento a disagio. E poi quella mano spesso appoggiata sul fianco: nessuno glielo fa notare che risulta poco virile? Rossana S”, si legge sulla email in questione. Una lettera che ha provocato l’indignazione da parte del popolo del web. Arriverà la replica da parte del diretto interessato?