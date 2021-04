Stefania Orlando sparita dalla tv dopo il GF Vip: “Non c’è nessun non mi vuole, non c’è niente sotto, è una mia scelta“

Stefania Orlando fa chiarezza sulla sua non presenta in Tv

E se al Grande Fratello Vip 5 era stata una delle protagoniste assolute, ora da un mese Stefania Orlando sta disertando la televisione. Per quale motivo? La conduttrice è andata ospite solo un paio di volte a Live Non è la D’Urso e poi non si è vista in nessun altra trasmissione televisiva. Circostanza che ha fatto preoccupare molto i fan della moglie di Simone Gianlorenzi.

Per evitare delle informazioni fasulle, la diretta interessata ha realizzata delle Stories su Instagram per fare un importante chiarimento. La donna ha voluto tranquillizzare tutti, affermando che è una sua scelta il fatto di non andare sul piccolo schermo in questo periodo: “Sento la necessità di tranquillizzare una parte di voi che non mi avete visto in Tv…E’ anche una mia scelta di non andare nei programmi perché ho bisogno di stare per i fatti miei…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto.

L’ex gieffina ha detto di avere molta pazienza

Subito dopo Stefania Orlando, sempre con delle Stories su Instagram, ha confessato ai follower che al momento è super impegnata con la musica e sta realizzando altri suoi progetti. La moglie di Simone Gianlorenzi ha poi fatto un’altra precisazione sulla sua lunga assenza dal piccolo schermo.

“Nessuno non mi vuole e non c’è niente sotto…Succederanno presto delle cose, ma bisogna solo avere pazienza…Tutto va bene…”, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Quest’ultima, inoltre, ha fatto sapere a tutti coloro che la seguono sui social network che di solito la fretta è una cattiva consigliera: “Bisogna sapere aspettare…”.

Stefania Orlando ospite nel format di Tommaso Zorzi?

Sempre su Instagram, Stefania Orlando ha concluso il suo intervento lanciando un appello a tutti coloro che la seguono sul social network. “Voi intanto continuate a sostenermi con grande positività che non ve ne pentirete…”, ha asserito l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5. A cosa sta lavorando la moglie di Simone Gianlorenzi?

Nel frattempo, sul web girano delle indiscrezioni su una sua possibile ospitata nella nuova trasmissione web del suo caro amico Tommaso Zorzi dedicato a L’Isola dei Famosi 2021. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.