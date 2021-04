Vera Gemma scopre che Awed ha chiesto scusa al gruppo: “Non so se ho voglia di rivederlo ora” (FOTO)

Miryea Stabile racconta a Vera Gemma che Awed ha chiesto scusa a tutti

In queste prime tre settimane di programmazione de L’Isola dei Famosi 15 il pubblico ha notato che Vera Gemma non ha mai avuto una certa simpatia nei confronti di Gilles Rocca. Infatti, dopo i primi giorni in cui sono andati d’accordo, anche il giovane Awed si è scontrato contro l’attore capitolino. Queste forti discussioni hanno portato il conduttore del GF Vip Party e la figlia del compianto Giuliano Gemma ad isolarsi dal resto dei naufraghi.

Dopo che l’attrice ha perso al televoto ed ha lasciato il resto del gruppo, lo Youtuber si è reso conto di aver esagerato chiedendo scusa a tutti gli altri concorrenti per le sue parole al veleno. Giovedì sera però, dopo la messa in onda del sesto appuntamento l’eliminata Miryea Stabile su Playa Esperanza ha confessato a Vera che il suo amico ha chiesto perdono a Gilles, Francesca Lodo e tutti gli altri. Come avrà reagito la donna?

La reazione dell’attrice 50enne

Giovedì sera Miryea Stabile rimasta da sola a Play Esperanza con Vera Gemma le ha raccontato che Awed rimasto da solo ha chiesto scusa a tutto il gruppo. A quel punto la naufraga ha reagito così: “Non era triste che ero uscita io? Ah, ha chiesto scusa a tutti? Tornando indietro avrei azzerato tutto, non credo abbia sbagliato. Lui si è comportato come si sentiva in quel momento”. La donna ha fatto presente che entrambi hanno fatto delle accuse forti, ma lei le pensa.

Poi è convinta che l’ex Letterina Francesca Lodo non abbia dimostrato di avere una grande personalità. “Così come penso che Gilles ha un atteggiamento di comando e scatti di rabbia che non mi piacciono lo penso. Poi ho avuto necessità di isolarmi un po’ co Awed, ma questo non l’ha danneggiato perché è rimasto. Mi sono presa tutte le responsabilità, anzi sono stata coraggiosa. Forse è meglio far finta di andare d’accordo con tutti così non ti nomina mai nessuno”, ha concluso l’attrice.

Vera Gemma non è certa di rivedere Awed

Dopo la confessione di Miryea Stabile all’ultima spiaggia a L’Isola dei Famosi 2021, Vera gemma è apparsa particolarmente delusa dell’atteggiamento assunto da colui che considerava amico, ovviamente lo Youtuber.

“Non capisco Awed di cosa si sia pentito e scusato con gli altri. Soprattutto visto che è stato minacciato. Io mai avrei chiesto scusa a tutti loro. Avrei detto ‘ragazzi azzeriamo, ricominciamo dall’inizio’. Ma pentita e scusa? Ma de che. Gli auguro il meglio però non lo so se ho tutta questa voglia di rivedere un uomo così pentito”, ha concluso la naufraga.