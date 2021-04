Akash Kumar a Uomini e Donne? Arriva una proposta e lui risponde: “Mando a quel paese tutti” (FOTO)

Akash Kumar ha trascorso la giornata di Pasqua in isolamento da solo a casa, pertanto, ha deciso di dilettarsi facendo una diretta Instagram durante la quale ha invitato l’ex dama di Uomini e Donne Valentina Autiero. I due hanno parlato di svariati argomenti tra cui anche la possibilità che l’ex naufrago possa diventare un nuovo tronista.

Il modello ha commentato questa eventualità ed è stato parecchio schietto. Nel corso della diretta, poi, ha affrontato anche altre questioni, tra cui il modo in cui è stato trattato all’Isola dei famosi e a Ballando con le stelle. Vediamo tutti i dettagli.

Akash risponde all’eventualità di andare a Uomini e Donne

Nel giorno di Pasqua Akash Kumar ha fatto una diretta Instagram con Valentina Autiero in cui ha parlato dell’eventualità di diventare nuovo tronista di Uomini e Donne. In molti gli hanno domandato se fosse propenso a cimentarsi in questa nuova esperienza, ma Akash è stato alquanto diretto. Il giovane ha detto di conoscere molti degli autori del programma in quanto ha collaborato con loro per altri progetti. Ad ogni modo, l’idea di diventare nuovo tronista non lo alletta affatto.

Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che crede di non essere in grado di cimentarsi in questo ruolo. A causa del suo carattere un po’ troppo irruento, infatti, finirebbe sicuramente per litigare e mandare a quel paese tutti. Proprio per tale motivo sarebbe meglio non intraprendere un percorso del genere. Valentina, invece, gli ha detto che secondo lei sarebbe perfetto per cimentarsi in quest’avventura.

Kumar e i retroscena sull’Isola dei famosi

Per il momento, però, Akash Kumar non ha ricevuto nessuna proposta ufficiale da parte dello staff di Uomini e Donne, non ci resta che attendere per capire se lo farà. Inoltre, durante la diretta, il modello ha affrontato anche altri argomenti. In particolare, si è soffermato sulla sua esperienza all’Isola dei famosi ed ha detto che, tutto sommato, si è trovato bene. Il problema principale, per il quale ha deciso di andare via, ha riguardato il rapporto con alcuni naufraghi.

Purtroppo Akash non si è trovato bene con molti di loro, pertanto, ha deciso di rinunciare alla possibilità di continuare. Dopo aver preso questa decisione, però, il suo rapporto con lo staff si è un po’ incrinato. Per tale ragione, Kumar ha chiesto a tutti i fan collegati di evitare di fargli domande sulla trasmissione in quanto non poteva rispondere.