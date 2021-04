Grave lutto a Uomini e Donne: muore Erica, ex dama giovanissima del trono over

Questa mattina, purtroppo, è sopraggiunta una tristissima notizia inerente un grave lutto che riguarda il parterre di Uomini e Donne. Un’ex dama del trono over del programma si è spenta improvvisamente nella notte. Il suo nome era Erica Vittoria Hauser.

Lei era uscita dal programma assieme ad Ivano Rotoli e la sua carriera vantava numerose apparizioni nel mondo della moda e non solo. Vediamo che cosa è accaduto e come è stato dato l’annuncio circa la grave perdita.

La morte dell’ex dama di Uomini e Donne e i funerali

Un lutto ha investito il programma Uomini e Donne, purtroppo, si tratta del secondo a distanza di pochissimo tempo. Da poco, infatti, era trapelata la notizia circa la morte improvvisa di Fabio Saccu, anche lui ex esponente degli over. Stavolta, però, ad essere colpita da una disgrazia è stata una donna, Erica Vittoria Hauser. Il decesso è avvenuto nella notte tra il giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, e quello di Pasquetta, lunedì 5. La dama si trovava a casa sua a Roma quando, improvvisamente, è stata colta da un malore ed è morta nel sonno.

Al momento non sono ancora chiare le cause effettive del decesso, tuttavia, pare si sia trattato di un malore improvviso. La notizia è stata diramata da parenti e amici che, infatti, sono stati colti di sorpresa da questa notizia. Molte persone hanno commentato sui social l’avvenimento ed hanno mostrato tutto il loro rammarico e dolore per non poter più vedere la povera defunta. I funerali si terranno mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 11:00 presso la Chiesa di San Gioacchino a Roma.

Il lutto nel cuore di parenti e amici

Malgrado fosse nata nel Principato del Liechtenstein, la donna si era trasferita in Italia molto giovane, dove aveva intrapreso la carriera di modella. Aveva solo 13 anni quando diede luogo alla sua prima apparizione in passerella. Successivamente aveva studiato Architettura a Firenze e si era laureata maturando una grande passione per l’arredamento d’interni.

Inoltre, Erica amava anche cucinare, sta di fatto che aveva preso un attestato da chef. Insomma, una donna davvero piena di vita che è stata strappata a questa terra ad un’età davvero troppo giovane. Il lutto che ha colpito Uomini e Donne ha devastato alcuni ex protagonisti che avevano avuto modo di rapportarsi con lei. Quelli riportati i seguito sono alcuni strazianti messaggi pubblicati sui social da partenti e amici della vittima.