Isola dei Famosi, Angela Melillo infrange il regolamento: passa la lasagna ad Elisa Isoardi (VIDEO)

Infranto il regolamento de L’Isola dei Famosi 15

A quanto pare la naufraga Angela Melillo ha infranto il regolamento de L’Isola dei Famosi 15. L’ex ballerina del Bagaglino lo avrebbe fatto durante la messa in onda del settimo appuntamento approfittando di una distrazione dell’inviato in Honduras, Massimiliano Rosolino. Quest’ultimo, infatti, ha lasciato incustodita la teglia di lasagna anche a tempo scaduto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto lunedì scorso e cosa potrebbe accadere alle due naufraghe.

Ubaldo Lanzo non mangia la sua lasagna

Le new entry a L’Isola dei Famosi 2021, ovvero Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, sono state chiamate da Ilary Blasi a creare due squadre per competere l’una contro l’altra ed aggiudicarsi una succulenta teglia di lasagne. A trionfare la prova del fango è stata la squadra della sciatrice ed i concorrenti che hanno vinto hanno avuto la possibilità di mangiarsi un pezzo di lasagna nell’arco di 60 secondi.

Fra loro c’era anche Ubaldo Lanzo che non ha avuto la possibilità di gustarsi il premio perché allergico a cipolla ed aglio. Infatti il diretto interessato è apparso visibilmente infastidito perché aveva comunicato le sue intolleranze prima della partenza per l’Honduras.

Angela Melillo infrange il regolamento

Quando in studio si sono resi conto che Ubaldo Lanzo non stava gustando la lasagna, la padrona di casa Ilary Blasi ha detto: “Ma non mangia perché era fra i perdenti o ha vinto?”. A quel punto l’inviato Massimiliano Rosolino si è avvicinato al Cromatologo per domandargli come mai non avesse mangiato il suo premio. E proprio in quel frangente l’ex campione di nuoto ha lasciato la lasagna incustodita, quindi Angela Melillo ne ha approfittato per rubarne un pezzo e passarlo ad Elisa Isoardi.

Ricordiamo che quest’ultima faceva parte della squadra avversaria, quindi quella che ha perso. Infatti, l’ex conduttrice Rai l’ha mangiato di nascosto coprendosi dietro Awed ed Andrea Cerioli, che hanno visto tutto. Il popolo del web se ne è accorto e ora chiede una punizione esemplare ad entrambe le naufraghe. Ecco il video:

Ecco le foto che mostrano quello che stava accadendo alle spalle di massimiliano Rosolino: